Attila Valter, el húngaro que corre el Giro en casa: un ciclista que quiere poner a su país en el mapa

La grande partenza del Giro 2022 será en Hungría y esto pone en el mapa un nuevo país para el ciclismo. Aunque de esto también se ha encargado Attila Valter. Esta gran promesa vuelve a darse cita con la corsa rosa con el gran aliciente de verse apoyado por su gente. Atila, el rey de los hunos, estuvo a punto de tomar Roma. Su homónimo húngaro quiere hacerlo en Verona. No es favorito, pero si es uno de los ciclistas tapados para hacer cosas importantes en esta edición de la gran vuelta.

Valter, escalador de 23 años del Groupama - FDJ, se formó en el mountain bike. Pasó a profesional con el Pannon Cycling Team de su país, y en 2019 le captó el desaparecido CCC para su escuadra de desarrollo. En 2020 conquistó el Tour de Hungría y su rendimiento en su estreno en el Giro, 27º, llamó la atención del equipo galo. Su padre, entrenador y mentor, le aficionó a las bicis de niño, cuando todavía se debatía sobre si practicar fútbol o atletismo.

Attila vio peligrar su condición de profesional en algunos momentos de su carrera. Por ello, siempre se ha entregado en cuerpo y alma para trabajar duro y tratar de aprovechar al máximo cada oportunidad que el ciclismo le ha brindado. El equipo de Marc Madiot supo apreciar el enorme talento que había detrás de este espigado ciclista y prácticamente un año después le devolvió la confianza consiguiendo esa maglia rosa del año pasado.

Francotirador

Este jovencísimo ciclista tiene también una gran pasión por los videojuegos. En una entrevista con el portal cyclingnews.com, reconocía que juegos como el Call of Duty, Spiderman o God of War le apasionan. El sorprendente Attila zanjaba la entrevista con un contundente "Me gusta estar en casa a pesar de que la mayor parte de mi tiempo lo ocupa el deporte". Es un tipo muy tranquilo y reservado, unas virtudes que lleva también encima de la bicicleta. Es calculador con sus esfuerzos para dar el estacazo en el momento concreto.

Aun así todavía está esperando su primera gran victoria profesional. Después de ese Tour de Hungría, aún no ha conseguido un primer puesto que refrende su condición como ciclista prometedor. Cabe destacar que ese único triunfo lo consiguió ante otras grandes promesas como Quinn Simmons, Damien Howson o Tobias Foss. El otro momento en el que destacó fue en Il Lombardia del año pasado, entrando en 12.ª posición. Eso sí, viene en un gran estado de forma del Tour de los Alpes.

Attila Valter, con la maglia rosa del Giro de Italia 2021. Marco Alpozzi / LaPresse via ZUMA / DPA

Allí consiguió una más que meritoria quinta posición en la clasificación general. Estuvo cerca de ese primer gran triunfo profesional en la etapa que se llevó Pello Bilbao al esprint. También rozó el hito en la Volta a Cataluña, donde fue segundo en la etapa final que acababa en Barcelona por detrás de Andrea Bagioli. Aunque un día en el que estuvo para quitarse el sombrero fue durante la Strade Bianche. Solo Pogacar, Valverde y Asgreen fueron mejores que él.

Ahora comienza una nueva aventura en este Giro en el que será capo del Groupama cuando la etapa no termine en esprint. Está ante un momento clave de su carrera, con corredores más jóvenes que el tiranizando cada carrera en la que compiten. En cualquier caso, luchará primero por ser un pionero en Hungría. Después de lo conseguido en la última corsa rosa, ahora quiere dar un paso más ganando su primera etapa y quien sabe si soñando con un podio que sería completamente inesperado.

