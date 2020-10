La Juventus carga contra el Nápoles: "Hay reglas y hay que respetarlas"

Andrea Agnelli, presidente de la Juventus de Turín, subrayó este domingo que su club "respetó" unas "reglas claras" y reconoció que su homólogo del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, le envió un mensaje para pedirle el aplazamiento del partido liguero previsto para esta noche a las 20:45 horas.

"Hemos intercambiado unos mensajes (con De Laurentiis). Él me escribió, yo le dije que la Juventus respeta las reglas vigentes. Él quería aplazar el partido, una petición que puede ser legítima. Pero en todas las industrias hay reglas y hay que respetarlas", afirmó Agnelli en declaraciones a la televisión Sky Sport.

El partido Juventus - Nápoles de este domingo no se disputó porque el club napolitano recibió orden de la Agencia Sanitaria Local (ASL) de no viajar ante los recientes casos de coronavirus registrados en su grupo, los jugadores Piotr Zielinski y el macedonio Elijf Elmas, además de un miembro del personal. De hecho, la Vecchia Signora llegó a presentar su once titular en redes.

El equipo de Andrea Pirlo para el #JuveNapoli. pic.twitter.com/UplvQacNMb — JuventusFC (@juventusfces) October 4, 2020

El Nápoles considera que este partido debía ser aplazado pues se le impidió viajar por "causas de fuerza mayor", pero la liga de la Serie A aseguró en un comunicado que "no se dan las condiciones" que justifiquen esta petición. "Los protocolos son muy claros en las situaciones que estamos viviendo y era previsible que esto pasaría, que hubiera un caso de positivo en la plantilla. En este caso se aplica el protocolo de la FIGC, que se refiere a unas medidas del Comité Técnico Científico", afirmó Agnelli.

"En nuestro caso se establece un aislamiento que se acuerda con la ASL, se le indica dónde se aísla a los elementos y esto permite seguir jugando", agregó. "Es muy claro, fue un trabajo muy claro realizado por la FIGC con el Ministerio de Sanidad. Es lo que hicimos nosotros ayer (por el sábado). Vimos que teníamos a dos positivos (en el personal), los comunicamos, nos aislamos en una burbuja para estar listos para jugar este partido", concluyó.

Posible decisión

En este contexto, el partido Juventus - Nápoles terminará con victoria 3-0 del cuadro turinés, aunque es probable que el club napolitano recurra esta decisión. "Prefiero ganar en el campo siempre", dijo Agnelli, preguntado sobre si le hubiera gustado jugar este encuentro.

