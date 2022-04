Wimbledon, un precedente peligroso: el veto a los deportistas rusos que son neutrales rompe la unidad

La invasión rusa de Ucrania ha traído consecuencias a todos los niveles. También en el deportivo, donde competiciones de todas las disciplinas han apostado por expulsar a clubes rusos y a obligar a sus deportistas a competir como neutrales. Un borrado absoluto de los símbolos del país que Reino Unido reforzará. El país, con Wimbledon como escenario, será el primero en vetar a deportistas rusos pese a su neutralidad.

La decisión está tomada en el torneo de hierba y no ha estado exenta de polémicas. Tanto que las estrellas rusas ya han mostrado su oposición y nombres propios del circuito como Novak Djokovic les han respaldado. Sin embargo, no parece que vaya a haber cambios en esta medida hasta que no se produzca el fin de la guerra en Ucrania. De cumplir la amenaza, Reino Unido sentará un precedente que probablemente acabe en el TAS.

El Tribunal sí que dio validez a decisiones de FIFA y UEFA sobre selecciones y clubes rusos, pero el hecho de castigar a un deportista neutral puede tener dudas legales. Es por ello que ningún otro deporte se ha atrevido hasta el momento a expulsar a nacionales rusos de sus ligas y torneos. Ahora, con este paso más de Wimbledon, otros países y disciplinas pueden seguir el ejemplo.

Daniil Medvedev abandonando la pista Reuters

Por el momento, medios italianos ya hablan de que el país estudia implantar la misma medida de cara a torneos como Roma. Según Corriere della Sera, Mario Draghi no vería mal implantar ese veto. Además, los dirigentes italianos confían en recibir el apoyo europeo e internacional porque se estaría cumpliendo la directriz del Comité Olímpico Internacional.

El COI, cabe recordar, pidió a todos los países y organizaciones que redujeran la participación de entidades rusas como castigo por la invasión de Ucrania. Sin embargo, apostaron por una fórmula ya conocida: la de la neutralidad. Es decir, mantener el visto bueno a deportistas rusos siempre que lo hagan sin representar a su país. Sin bandera, sin himno y sin ningún símbolo. Una batería de medidas que se vienen cumpliendo en los principales deportes.

El cambio de Wimbledon

La idea del veto de Wimbledon a deportistas rusos se viene sopesando varias semanas. Pese a ello, no había habido ninguna muestra clara de que ese veto se fuera a llevar a cabo. Menos todavía a la vista de que ningún otro país parecía acompañarles en su estrategia. Wimbledon ha ido variando y perfilando su postura durante todo este tiempo hasta concluir que no jugarán de ninguna manera.

Wimbledon primero planteó si se debía seguir permitiendo la participación de rusos y bielorrusos aunque lo hicieran de manera neutral. El gobierno británico hizo públicas sus dudas y sembraron la semilla de ese veto definitivo. Primero se planteó que rechazaran públicamente las acciones de Vladimir Putin contra Ucrania. Luego se concretó que deberían firmar un manifiesto criticando al presidente ruso. Y, finalmente, se ha optado por negar su participación hagan lo que hagan.

"Es nuestra responsabilidad jugar nuestro papel en los esfuerzos del Gobierno para limitar la influencia de Rusia a nivel global. En las circunstancias de una agresión militar injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso se beneficiara de alguna manera de la participación de tenistas rusos y bielorrusos en Wimbledon. Por lo tanto, declinamos la participación de rusos y bielorrusos en la edición de 2022", han indicado desde Wimbledon.

Los tenistas rusos, que en algunos casos sí han condenado la invasión de Ucrania, han criticado la decisión del torneo de hierba. Pero, pese a esa contundencia, sigue sin existir esa seguridad para hablar públicamente mal de Vladimir Putin y sus políticas.

La unidad europea

La posición de Reino Unido y la nueva medida de Wimbledon les diferencia de la política que se está llevando en los países de la UE. Después de las peticiones del COI y de las decisiones tomadas por organizaciones como la FIFA, los diferentes ministros de Cultura y Deporte de los países miembros de reunieron para establecer una batería de medidas comunes. Y todos coincidieron en algo: permitir participación de los rusos siempre que lo hicieran como neutrales.

Así lo confirmaron fuentes del Ministerio que lidera Miquel Iceta a EL ESPAÑOL cuando Wimbledon propuso el veto definitivo. Desde entonces, ni la situación ha cambiado en Ucrania ni Wimbledon ha dado un paso atrás. Está por ver si otros países imitan a Reino Unido, especialmente una Italia que es la única que está estudiando esa posibilidad de cara a Roma.

Pase lo que pase, Reino Unido habrá sentando un precedente. Además, habrá marcado distancias con la política del resto de países que se ha limitado a sancionar a clubes y entidades rusas, no a deportistas bajo bandera neutral.

[Más información - El tenis contra Wimbledon: las quejas de Djokovic, las donaciones de Rublev y el miedo a un posible plantón]

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan