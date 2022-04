El nuevo Djokovic tras el escándalo de Australia: de héroe antivacunas a crítico por el veto a los rusos

La figura de Novak Djokovic va más allá de la de un simple jugador de tenis. También de la de un número uno del mundo. El tenista serbio es todo un emblema para su país y tras lo sucedido en Australia por no estar vacunado más. Ese conflicto marcó un antes y un después en su carrera. El veterano ha fortalecido esa imagen de referente que lucha por sus opiniones. Y el último ejemplo es que ha sido de los pocos que se ha atrevido a criticar el veto a tenistas rusos pese a jugar como neutrales.

El serbio no está atravesando su mejor momento a nivel deportivo. Pero eso no ha bastado para que alguien le arrebate el puesto de mejor jugador del planeta. Desde esa posición sigue en condiciones de poder influir, con sus opiniones, en lo que hagan las competiciones. Con Australia perdió al intentar forzar su participación sin estar vacunado. Con Wimbledon puede que repita derrota, pero de nuevo rompiendo el discurso oficial. En este caso, el de que no dejen participar a los rusos.

Novak Djokovic ha sido tajante tras conocer la decisión de Wimbledon de que los tenistas rusos y bielorrusos no podrán participar en su torneo. Según el Grand Slam, aunque sea una decisión dura es necesaria para sacar a Rusia del mapa. Según Djokovic, "los jugadores no tienen nada que ver" en las estrategias políticas de sus respectivos países. Unas palabras que pocos nombres del ranking ATP han pronunciado.

Statement regarding Russian and Belarusian individuals at The Championships 2022. — Wimbledon (@Wimbledon) April 20, 2022

"Yo sé, como niño de la guerra, cuántos traumas emotivos deja, y que el pueblo es el que más sufre. En los Balcanes tuvimos muchas guerras en la historia reciente. No obstante, no puedo apoyar la decisión de Wimbledon porque los jugadores no tienen nada que ver con eso", reconoció al respecto. Un apoyo a estrellas como Medvedev o Rublev que no ha pasado desapercibido.

En este caso concreto, Novak Djokovic no está completamente solo a diferencia de lo que ocurrió en Australia. El serbio cuenta con el respaldo de la ATP y la WTA, que en diferentes ocasiones ya han rechazado la propuesta de vetar a los tenistas rusos aunque compitan bajo bandera neutral.

La clave de Australia

Novak Djokovic dejó en el aire durante varios meses su participación en el Open de Australia. Jugó con la duda hasta el último minuto porque no quería detallar si estaba o no vacunado. Y Australia, que lo ponía como requisito para entrar al país, tampoco despejaba la incógnita.

Finalmente el serbio recibió una exención médica que desataría la polémica. Primero, porque eso significaba que Djokovic no estaba vacunado. Y segundo, porque se vio como un trato de favor de la organización a Djokovic cuando se había repetido que sin vacunar no se participaba. Eso, sin embargo, sería solo el inicio de un largo caso que marcó la carrera de Djokovic.

El serbio fue retenido en el aeropuerto por las autoridades australianas. Según indicaron, había unos problemas con la documentación presentada que le impedía entrar sin vacunar. El gobierno no dudó en rechazar su acceso al país si no cumplía con las normas sanitarias. Djokovic defendió su exención e incluso llegó a ganar el juicio mientras pasó varios días sin poder salir de un hotel.

La resolución del caso llegó con su expulsión por orden política al verle como un peligro para la sociedad al haber promovido teorías antivacunas. Australia le deportó y Djokovic regresó a su país como todo un héroe. Alabado por su presidente y respaldado por toda la afición serbia, logró reforzar la imagen mitificada que ya se tenía de él. Ahora, más que antes, se busca el análisis de Nole sobre cada tema de actualidad.

Su futuro deportivo

Este 2022 es el primer año en el que se pone en duda el futuro de Novak Djokovic. Y en parte por lo sucedido en Australia. Cuando el país le deportó por no estar vacunado, fueron muchos los torneos importantes que advirtieron de las mismas consecuencias al tenista serbio. Sin vacunar no podría competir. Y él, pese a todo, decidió no competir.

Así las cosas, la incógnita de si se estaba ante el fin de Novak Djokovic y su carrera estelar comenzó a ganar fuerza. Pero la realidad es que con la extensión de la vacunación y la caída de contagios y muertes por la Covid-19 gran parte de los países han eliminado ese requisito. Roland Garros, sin ir más lejos, pasó en apenas unas semanas de pedir la vacunación completa a eliminar dicha norma.

Djokovic, salvo en Estados Unidos, podrá seguir compitiendo. Lo hará próximamente en Roland Garros y se prevé que también en Wimbledon. Él, cuando más se hablaba de una posible retirada, ha dejado claro que podría hacerlo. Sin embargo, quiere continuar estando en lo más alto: "Soy yo quien elige jugar. Nadie me obliga. He hecho lo suficiente en mi carrera, podría parar hoy mismo, pero todavía me siento motivado e inspirado".

[Más información - Djokovic: "Sé, como niño de la guerra, cuántos traumas deja, y que el que más sufre es el pueblo"]

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan