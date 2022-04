Djokovic habla de su retirada: "Podría parar hoy mismo, ya he hecho lo suficiente"

A Djokovic se le presenta este sábado su primera oportunidad de llegar a una final de torneo en lo que va de 2022. Puede parecer raro, pero esa es la realidad del tenista serbio en la etapa más convulsa de su trayectoria profesional. Será en Belgrado, el torneo de su ciudad, donde este sábado se mide a Rublev (14:00 horas) en el encuentro de semifinales.

Dentro de un mes, también Djokovic cumplirá 35 años. Es una edad muy a tener en cuenta para un tenista, siendo Rafa Nadal (36 años) el único mayor que él en el top20 de la ATP. Por su veteranía y por el calvario que le ha tocado vivir en este primer trimestre del año por su postura antivacunas, algunos ya lanzan la pregunta de cuándo se retirará el número uno del mundo.

Djokovic ha respondido con sinceridad a esta pregunta: "Soy yo quien elige jugar. Nadie me obliga. He hecho lo suficiente en mi carrera, podría parar hoy mismo, pero todavía me siento motivado e inspirado. Me encanta jugar frente a los mejores. Serbia es una oportunidad única para mí y este tipo de ocasiones me alimentan con buena energía. Me encanta estar aquí y me encanta competir", dice en declaraciones recogidas por la ATP.

Cumplir 35 años

El hecho de estar a punto de cumplir los 35 no le preocupa: "Para mí, la edad es solo un número. Sinceramente, me siento más joven de lo que mi edad refleja".

"Cada etapa de tu carrera, especialmente después de jugar durante 20 años en el Tour, tiene sus diferencias en términos de cómo abordas las cosas mentalmente. Mi vida ha cambiado mucho en los últimos 10 años, y mi cuerpo también. Así que tienes que adaptarte a eso, comprender estos cambios, comprender por lo que estoy pasando y descubrir la biología de las cosas. Constantemente, elaboro estrategias, organizo y planifico con mi equipo lo que me ayuda a alcanzar el punto máximo en el momento adecuado y poder competir con los jóvenes", explicó.

Tras Belgrado, Novak pasará por Madrid y Roma como antesala de Roland Garros. Allíi se espera que él y Nadal peleen por el Grand Slam, siendo su último cara a cara en las semis del torneo parisino del año pasado: "La gente se acostumbra a verte a un nivel alto durante diez, quince años. Siempre esperan que ganes en el 99% de partidos. Obviamente, eso no es posible. Debes aceptar el hecho de que vas a perder partidos, que en algunos momentos no te vas a sentir bien, que igual necesitas más tiempo para entrar en ritmo", concluyó el serbio.

