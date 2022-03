Rafa Nadal disiente de Djokovic y pide un "castigo más duro" para agresiones como la de Zverev

Rafa Nadal pidió sancionar con mayor contundencia los malos comportamientos de los tenistas sobre la pista. El balear, en su última rueda de prensa, se refirió al comentado incidente de Zverev en el que el alemán golpeó varias veces con su raqueta la silla del juez. Pese a tener una buena relación, Nadal destacó que son "ejemplo" para los niños y que no se puede permitir. Una postura diferente a la de Djokovic, que aseguró que "nunca" pediría una sanción para un compañero.

"Estoy en una posición difícil", reconoció Rafa Nadal ante los medios de comunicación. Su buena relación con Zverev, le hizo controlar sus palabras, pero no evitó que admitiera que "se equivocó" y que habría que "controlar este tipo de comportamientos o encontrar la manera de sancionarlos de una forma más fuerte".

Nadal cree que de esta manera no se tendría "una sensación de impunidad" entre los jugadores. "Necesitamos ser un ejemplo positivo, especialmente para los niños que nos están viendo. Por un lado, no quiero que penalicen a Shasha porque tengo muy buena relación con él. Por otra parte, me gustaría ver sanciones más duras para este tipo de actitudes", reafirmó el último campeón del Open de Australia.

La ATP 🎾 decidió suspender a Alexander Zverev por 2 meses de toda competición que la entidad organice y lo multó con US$ 25 mil. Las determinaciones quedarán en suspenso si no reincide antes del 22/2/23.pic.twitter.com/UAl8VZgBQU — VarskySports (@VarskySports) March 8, 2022

Las palabras de Nadal chocan con las de Novak Djokovic, que en una de sus últimas comparecencias aseguró que jamás pediría sanciones contra un jugador más allá del comportamiento que tuvieran. "Nunca alentaré a la ATP a descalificar o multar a un jugador. Todo el mundo tiene defectos y puede cometer errores. Ya ha habido muchos ejemplos de jugadores que golpean su raqueta contra la silla del juez", espetó el serbio.

Zverev, por su parte, se ha disculpado en varias ocasiones. La más reciente sirvió para calificar su actuación como "el peor momento" de su carrera y de su vida. "No volveré a actuar de esa manera. Si eso vuelve a suceder, deberían prohibirme jugar, pero haré todo lo posible para asegurarme de que no suceda".

Sanción insuficiente

El tenista alemán recibió una sanción de ocho semanas sin competir y cerca de 23.000 euros de multa económica por su comportamiento. También fue expulsado del mismo torneo de Acapulco por las imágenes protagonizadas. Sin embargo, palabras como las de Rafa Nadal confirman que las medidas del torneo y la ATP no se han visto como un duro correctivo al jugador.

Incluso Serena Williams, a la vista del castigo recibido, aseguró que si ella hubiera protagonizado esos hechos la respuesta habría sido muy diferente. "Desde luego que hay un doble estándar. Probablemente estaría en la cárcel si hiciera algo así, no lo digo en broma", indicó la estadounidense. "Ves que pasan otras cosas en el circuito y te preguntas '¿qué pasaría si yo lo hubiera hecho?'. Pero está bien", se justificó.

[Más información - El calvario de Federer: la eterna rehabilitación y los problemas musculares le despiden de Wimbledon]

Sigue los temas que te interesan