Rafa Nadal no piensa en la retirada: "El reloj no para, tengo la ilusión de poder seguir jugando"

Este miércoles se ha presentado el documental sobre el trabajo que se realiza en la Rafa Nadal Academy by Movistar -pódcast producido por Audible y en vídeo por Amazon Prime-. Con motivo del quinto aniversario de su apertura sale a la luz este documental y en su presentación ha estado el propio Rafa Nadal.

El tenista también ha hablado durante el acto de cómo se encuentra tras someterse a un tratamiento por sus molestias en el pie. El de Manacor ha asegurado que todavía mantiene la ilusión por jugar al máximo nivel: "Estoy bien, pero he estado mejor, aún estoy algo dolorido del pie. Está siendo una época complicada. Pero tengo la ilusión por mejorar y por afrontar este camino difícil para seguir haciendo lo que quiero y poder seguir jugando".

"En el guion estaba jugar el US Open, Wimbledon, los Juegos Olímpicos... no estaba el estar cojo a día de hoy. Pero los guiones están para no seguirlos al pie de la letra. Hay que saber adaptarse a las circunstancias y afrontar lo que viene. He vivido cosas increíbles y también momentos difíciles en forma de lesiones y hemos salido adelante. El reloj no para, pero sigo teniendo la ilusión y voy a volver a hacerlo", ha agregado.

Rafa Nadal Academy

El tenista español ha hablado sobre lo satisfactorio que es ver el éxito que se sigue cosechando en la academia: "No espero mucho, las cosas van sucediendo, intento no predecir las cosas. Hay que irse adaptando. A nivel personal y de todos los que hemos trabajado aquí es una gran satisfacción ver lo que hemos logrado".

"Ver todo lo que se está haciendo y todos los que han estado aquí viviendo en la Academia es una gran satisfacción por haber creado un entorno en el que los chicos tienen las herramientas para seguir luchando por sus sueños de ser tenistas profesionales en un ambiente familiar y con profesionales que le forman de manera adecuada", ha continuado.

"Espero que de esta Academia salgan la mayor cantidad de tenistas profesionales posibles pero que todos se lleven de aquí un muy buen recuerdo y un aprendizaje que les valga para el futuro", ha destacado para también poner de relieve el triunfo de Daniel Rincón en el US Open Junior: "Emociona ver un éxito de un chico como es Dani, siempre es motivo de felicidad. Es un triunfo suyo, porque lo trabaja día a día, pero también del equipo que hay detrás. Antes se decía que era un deporte individual, pero ahora hay un gran equipo detrás".

A continuación, ha dado un consejo a los más jóvenes: "El tenis es un deporte de derrotas, cada semana sólo gana uno. La derrota es una parte importante de nuestro día a día y hay que aprender a convivir con ella. Es una parte difícil de aceptar. En un torneo de golf puedes decir que terminas décimo, aquí pierdes en semifinales, en cuartos, en octavos o cualquier otra ronda. Creo que no hay mayor satisfacción que la de haberse esforzado por lograr tus objetivos. Se consiga o no se consiga, lo más importante es la felicidad por haberlo dado todo por lograrlo".

Rafa Nadal, entrenando en su Rafa Nadal Academy. Foto: Twitter (@rnadalacademy)

Por último, ha querido expresar su agradecimiento a Audible y Amazon Prime por el documental: "Quiero agradecer a las autoridades, medios y a los que conforman la Academia. También a Amazon Prime, Audible y Movistar por haber hecho posible que tengamos una docuserie que se va a ver en 240 países en el mundo".

"También es bueno para Manacor y para ver el esfuerzo de los chicos y para explicar cómo funcionamos aquí. Por aquí ha pasado mucha gente, pero esta es la forma más directa de llegar a todos ellos. Es un éxito tener esta docuserie y espero que a los aficionados les parezca entretenida y que entiendan las cosas que se puedan hacer en la vida a través del deporte. Es un proyecto muy bonito", ha sentenciado.

