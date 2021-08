Carla Suárez se despide del tenis en el US Open: "Es el momento de pensar en el futuro e irme"

Carla Suárez se despide del mundo del tenis. Tan solo volverá a empuñar una raqueta si Anabel Medina le convoca para disputar la fase final de la Billie Jean King Cup. Torneo que se disputa entre el 1 al 6 de noviembre de este mismo año. La canaria ha caído en el US Open frente a Danielle Collins por 6-2 y 6-4.

La tenista volvió a las pistas este lunes y perdió a las primeras de cambio en el último Grand Slam del año. Esto supone su despedida en lo que al circuito de la WTA se refiere: "Hace un año estaba en el hospital con cáncer. Este año ha sido un regalo para mí".

"He podido elegir los torneos que he querido jugar. He disfrutado de todos estos momentos y estoy contento de mi rendimiento", reflexionó la canaria después de perder ante Collins. "Me siento feliz por todo lo que he logrado en mis participaciones en el Abierto y sobre todo de haber tenido la oportunidad de volver a Nueva York y vivir un ambiente tan especial", agregó Carla.

Suárez Navarro mira hacia delante. Su partido más importante lo ganó fuera de las pistas al superar el linfoma de Hodgkin que le detectaron el pasado año: "Es el momento de pensar en el futuro e irme en los términos que deseaba me hace sentir muy bien". "Es algo muy especial que te hace sentir muy bien y te da la confianza para seguir adelante y pensar en todas las cosas positivas que pueden llegar en el futuro", añadió la tenista.

Palabras de Muguruza

Su amiga Garbiñe Muguruza también habló sobre el adiós de Carla Suárez al circuito profesional: "Será recordada como una jugadora talentosa con el mejor revés a una mano de la historia. Ella ha ganado una batalla de vida, que es mucho más importante que un partido. Después de lo que pasó, yo no puedo enfadarme por perder".

La tenista española consiguió lo que quería, despedir su carrera disputando Roland Garros, Wimbledon, US Open y Juegos Olímpicos en este 2021. Dice adiós tras haber conseguido ganar 516 partidos (por 345 encuentros perdidos) y dos títulos: Oeiras en 2014 y Doha en 2016.

