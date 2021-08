Allen Iverson: "Si Michael Jordan jugase ahora anotaría fácil 40 puntos por partido"

Michael Jordan es considerado por muchos como el mejor jugador de baloncesto de la historia. Incluso algunos le colocan como el deportista más grande de todos los tiempos. Aunque en la NBA continúa abierto un eterno debate sobre si ha sido el número 1 o no. Y, en los últimos tiempos, también se ha instaurado una particular porra: ¿cuántos puntos lograría anotar por partido en la actualidad?

El último en sumarse a este movimiento ha sido Allen Iverson. Durante el programa Club Shay Shay show conducido por el excampeón de la NFL, Shannon Sharpe, Iverson hizo su 'apuesta': "¿Qué es lo máximo que llegó a promediar una temporada, 37? De acuerdo, 40 fácilmente. Sí, llegaría a 40 fácilmente, 40 sería fácil para el 'Jesús negro'".

Aunque después, el exjugador de la NBA señaló que cuando se trata de 'Air Jordan' no es demasiado objetivo: "Cuando hablo de él, es diferente. Eso a veces no es bueno porque le amo demasiado. Nunca hubiera sido el Allen Iverson jugador de baloncesto si no hubiera sido por él".

Michael Jordan y Scottie Pippen, en un partido de los Chicago Bulls Reuters

Después ha hablado también sobre el debate de quién es el mejor de la historia. Tres nombres ha dado: el del propio Michael Jordan, el de Kobe Bryant y el de LeBron James.

"Poner a LeBron en la ecuación también me es complicado porque tengo una extraordinaria relación con él. No tenía la misma relación con Mike. Pero nunca he visto ningún jugador mejor que ellos tres, nunca he visto nada igual que LeBron, Mike y Kobe", ha apuntado.

The Last Dance

Desde que el pasado 2020, en plena pandemia de la Covid-19 se estrenase el documental The Last Dance de Netflix, el nombre de Michael Jordan volvió a copar tiempo y espacio en los medios. Gracias a esto, también figuras como las de Scottie Pippen o Dennis Rodman regresaron a la actualidad. Y ellos han opinado sobre su relación con el mítico '23' en estos últimos meses.

Scottie Pippen llegó a sentirse mal por estar siempre a la sombra de Michael Jordan. "Pippen detalla cómo se avergonzó al ser etiquetado como el compañero de Jordan, y comenta cómo pudo (y debería haber) recibido más respeto por parte de la gerencia y los medios de comunicación de los Bulls", se puede leer en su libro.

Por su parte, Dennis Rodman afirmó que llegó a ser más famoso que su excompañero: "Sí es cierto, llegué a decir que, aunque fuera por un minuto, era más famoso que Michael Jordan en Chicago. Era la época en la que me dejaba ver en todos los espectáculos y me vestía de mujer, iba a los clubs... era la antítesis de Michael fuera de la cancha y eso hacía que la gente se interesara por mí".

