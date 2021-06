Pippen y el The Last Dance de Jordan: "Se avergonzó por ser etiquetado como el 'compañero de'"

Toda historia tiene diferentes versiones, solo depende de quién cuente lo que ha vivido. Distintos prismas para unos mismos hechos que solo confirman que la realidad se puede pintar de una gran variedad de colores. Esto puede tener un reciente ejemplo en la historia que vivieron los Chicago Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman...

Aquellos Bulls de Phil Jackson son uno de esos equipos de leyenda que trascienden el paso de los años y de nuevas estrellas en el firmamento. Lejos de quedar en el olvido, volvieron a estar en primer plano después del comentadísimo documental de 'Air Jordan' que se estrenó el pasado 2020. The Last Dance fue un auténtico fenómeno social desde su lanzamiento en Netflix.

El mítico '23' narraba cómo vivió la conquista de su último anillo de la NBA con los Chicago Bulls. Y no solo eso, también otros múltiples misterios de la carrera de Jordan, desde su lado más profesional -así como de su comentado carácter competitivo- hasta su lado personal, como el momento más duro de su vida que fue el asesinato de su padre cuando él estaba en el pico más alto de su trayectoria deportiva.

Michael Jordan luciendo el número 45 con los Bulls en 1995

Las reacciones a ese documental han sido muchas. Y no solo por ese fuerte temperamento de Michael Jordan, sino porque ese anillo, ese último baile de los Bulls en la NBA, supuso el fin de una era. Pero si el considerado como mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos tuvo su oportunidad de contar su visión de todo aquello, ahora es Scottie Pippen el que recoge el testigo.

Unguarded

Unguarded es el libro que ha escrito Scottie Pippen, con la ayuda del periodista Michael Arkush, y que se publicará en el mes de noviembre. La editorial norteamericana Simon & Schuster ya ha publicado un adelanto de lo que se viene: "Pippen detalla cómo se avergonzó al ser etiquetado como el compañero de Jordan, y comenta cómo pudo (y debería haber) recibido más respeto por parte de la gerencia y los medios de comunicación de los Bulls".

El propio Pippen ha publicado en su perfil de Instagram una historia en la que destaca "este libro es mío". "The Last Dance fue más sobre Michael Jordan que sobre los Chicago Bull. Era su historia", ha asegurado el de Arkansas. "Sin Pippen no hay banderas por los campeonatos, y mucho menos seis, colgando del cielo del United Center. No hay ningún documental. No hay un Michael Jordan como lo conocemos. Los equipos de los Bulls de la década de los 90 no existirían como los conocemos", se lee en la previa de la obra.

Michael Jordan y Scottie Pippen, en un partido de los Chicago Bulls Reuters

"El seis veces campeón y dos veces medallista de oro olímpico del tono suave finalmente se abre para ofrecer una visión clara y transparente de Michael Jordan, Phil Jackson e Isiah Thomas, entre otros. Scottie Pippen detalla cómo se avergonzó al ser etiquetado por la opinión pública como el compañero de Jordan, y comenta cómo pudo y debió haber recibido más respeto por parte de los directivos de los Bulls y los medios de comunicación", se agrega en este adelanto.

"Aquí Pippen revela historias nunca antes contadas sobre algunos de los partidos más famosos en la historia de la Liga y habla sobre cómo fue lidiar con Jordan en el día a día mientras se desmarcaban como el verdadero líder dentro del vestuario de Chicago Bulls", es la última pista que se ha dado antes de su estreno el próximo 16 de noviembre. La cuenta atrás ha comenzado.

Lo que viene

Todavía no se sabe qué dice exactamente Pippen sobre Jordan, pero ya el pasado mes de diciembre, Scottie dejó unas jugosas declaraciones en The Sun: "No creo que The Last Dance fuera tan exacto en términos de definir realmente lo que se logró en una de las mejores épocas del baloncesto. También por dos de los mejores jugadores, pero uno podría dejar eso de lado y decir que era el mejor equipo de todos. Se trató más de Michael buscando enaltecerse y ser glorificado".

