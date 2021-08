Federer: "Solía mirar a los de 40 años y eran súper viejos, ahora yo también soy uno de ellos"

Roger Federer es uno de los mejores tenistas de la historia, para muchos el mejor, y eso nada podrá cambiarlo. Sin embargo, la imagen que está dejando el suizo en la recta final de su carrera profesional está martirizando a muchos que preferían pasar el mal trago de tener que decirle adiós antes que verle sufriendo por las pistas.

De momento, el suizo no piensa en su retirada, aunque sí reconoce que la edad y sobre todo las lesiones y los dolores le están pasando factura hasta el punto de haber tenido que cambiar su forma de pensar y de afrontar su carrera y el tiempo que le queda jugando al tenis de manera profesional en el más alto nivel.

Ahora, el tenista suizo, ganador de 20 Grand Slams como Rafa Nadal y Novak Djokovic, sus grandes rivales por el primer puesto en la lista de los mejores de la historia del tenis, admite que no sabe qué va a ser de su carrera profesional en un plazo corto de tiempo, ya que está reviviendo sus problemas de rodilla tras su eliminación en Wimbledon.

De momento, Roger ya se ha bajado de la gira americana de preparación del US Open y su presencia en el Grand Slam americano es todavía una gran incógnita: "Hace mucho que no hago nada por culpa de mi rodilla. Después de Wimbledon, primero tuve que dejar que todo se resolviera. Esta semana me reuniré con mis médicos y mi equipo y luego veremos qué sucede a continuación. Por el momento, todo es todavía un poco incierto". Así lo ha transmitido en una entrevista para el medio suizo Blick.

Así es como ha cambiado Federer su manera de ver las cosas: "Antes las preguntas eran simples: ¿Cuál es mi clasificación? ¿Cuál es mi próximo torneo? Hoy en día es más complicado: ¿cómo me sentiré al volver a hacer ejercicio? ¿Qué puedo lograr? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cómo compagino eso con la familia? ¿Qué dice el resto del equipo? La actitud es completamente diferente a hace diez años".

"Si antes tenía una espalda bloqueada, dos días y todo volvía a estar bien. Hoy pueden ser dos semanas. Tienes que tener más paciencia con el dolor, contigo mismo, con la vuelta a las pistas. Al mismo tiempo, recuerdas con alegría lo conseguido. Solías dar por sentadas las victorias en torneos, hoy sabes todo lo que hay detrás de ellas".

A pesar de todo, el helvético se mantiene firme para poder encajar los golpes de la vida y del deporte y seguir estando en pie, con ganas de batalla a sus 40 años: "Es como boxear. Tienes muchos menos combates. Por lo tanto, el enfoque en un solo torneo es mucho mayor. Tuve que aprender eso de nuevo. Tienes que adaptarte".

"Siempre ha sido así en mi carrera. Los factores cambian: el grado de conciencia, los aciertos, las experiencias... Soy un chico tranquilo que se toma las cosas con sentido del humor. Siempre veo lo bueno en cada situación. Me va muy bien, mi familia está sana. Acabo de cumplir cuarenta y sigo activo. ¿Quién lo hubiera pensado? Yo no. Estoy totalmente en paz conmigo mismo y estoy seguro de que vendrán muchas cosas más bonitas".

Una de las cosas que más le ha impactado a Roger en la recta final de su carrera es lo de ir cumpliendo años ya que, cuando se ha querido dar cuenta, se ha visto reflejado en esos veteranos que antes él veía y creía fuera de la competición. Considera que eso también es parte de un proceso de maduración personal y deportivo.

"De repente tienes 40 años y piensas: ¡Oye, increíble! Me siento muy lejos de mis 20 años, entonces solo era un niño. Ahora, a los 40, siento que tengo que ser más serio. Solías mirar a los de 40 años y eran superviejos. Ahora, de repente, yo también soy uno de ellos".

