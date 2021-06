9 de 9

"La vida no va de ganar o perder. Va de disfrutar cada minuto en la vida, ya sea solo o con otros. Vivir una vida con significado sin tristeza ni abyección. Levantar trofeos y celebrar victorias es algo, pero no todo. 5 minutos antes de entrar a la pista, mi querida abuela perdió su batalla con la vida", reveló Tsitsipas en Instagram.

"Una mujer sabia cuya fe en la vida y sus ganas de dar y proveer no pueden ser comparados a ningún otro ser humano que haya conocido. Es importante tener más gente como ella en este mundo. Porque la gente como ella te hace estar vivo. Te hacen soñar. Me gustaría decir que independientemente del día, circunstancias o situación, esto está completamente dedicado a ella, y solo a ella. Gracias por criar a mi padre. Sin él esto no hubiera sido posible", añadió.