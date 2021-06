Zidane explota contra un periodista de Gol: "¿Vas a seguir con las mismas tonterías de preguntas?"

Desde que Zinedine Zidane se despidiera del Real Madrid, este se había alejado de los focos. Reapareció en Vallecas junto a su familia para ver a su hijo Luca en el partido entre Rayo y Girona por el ascenso a Primera División. Las expectativas eran máximas por ver de nuevo al técnico francés cerca de un estadio de fútbol, pero lo que nadie se esperaba es lo que pasó con un periodista.

Sergio Quirante, periodista de Gol, le 'cazó' a la entrada del estadio de Vallecas y renacieron en ese momento viejas rencillas entre ambos. "Míster, ¿cómo está? ¿Qué tal todo? ¿Salió mal al final del Real Madrid con la carta?", le preguntó. Tras unos segundos de silencio y con su mujer al lado, Zidane se giró y estalló.

"¿Vas a seguir haciendo las mismas tonterías de preguntas?", le respondió el exentrenador del Real Madrid. "No, solamente le he preguntado por la carta", replicó el periodista. Zidane no ocultó su enfado y siguió: "Sí, por eso. ¿Vas a hacer las mismas preguntas? Tu trabajo es de vergüenza", añadió.

Sergio Quirante intentó poner paz ("No le pregunto nada más, simplemente le quería...", intentó decir), pero Zidane no le dejó: "Yo te conozco y tú me conoces. Siempre nos pasa lo mismo", dijo. Y el francés pidió al periodista que se acercara a hablar con él en privado: "Pero tú... ven aquí", le dijo a Quirante. "Deja. Vente aquí. Vente a hablar conmigo", le llamó y le cogió del hombro. Y al cámara: "Vete tú". La grabación se corta ahí a petición del periodista de Gol.

La carta de Zidane

Zidane estalló en su reaparición. Es sabido que su relación con la prensa no acabó de la mejor manera tras su despedida del Madrid. De hecho, en su carta de adiós tuvo unas palabras para los periodistas:

"He hecho centenares de ruedas de prensa y por desgracia hemos hablado muy poco de fútbol y sé que vosotros también amáis al fútbol, que este deporte nos une. Sin embargo, sin pretender criticaros o daros lecciones, me hubiera gustado que las preguntas no fueran siempre dirigidas hacia la polémica, que hubiéramos charlado más a menudo de la pelota y ante todo de los jugadores, que son y siempre serán los más importantes de este juego. No olvidemos el fútbol, cuidemos el fútbol", dijo al final.

