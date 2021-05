9 de 9

Nadal pasó de ronda, pero criticó el poco descanso que tendrá entre un partido y otro: "Me han puesto tercer turno y no tengo un 'no antes de', así que puede ser que juegue a las 13.00. Está bastante justo todo y no estoy contento con eso", dijo en rueda de prensa sobre el partido contra Shapovalov.

"No tengo sensación alguna de que se me ha perjudicado. Creo que es un hecho, que no está bien. Normalmente el programa del día lo hace el director del torneo con apoyo de la ATP. No creo que esté bien hecho", añadió mostrando su enfado.