Simeone: "No voy a ver al Real Madrid, si la semana pasada estaba nervioso ahora lo estoy más"

Media Liga se ha metido en el bolsillo el Atlético de Madrid con su victoria ante la Real Sociedad en el Wanda Metropolitano. Los rojiblancos fueron mejores y se pusieron por delante gracias a los goles de Carrasco y Correa. Pero el partido se les complicó ya en la segunda mitad con el tanto de Zubeldia y acabaron pidiendo la hora. En rueda de prensa, el 'Cholo' Simeone ha analizado la actuación de sus pupilos.

Primeros 25 minutos

"Más, el primer tiempo fue muy, muy bueno, jugamos con velocidad, intensidad, no pudimos concretar jugadas importantes bien concebidas y nos fuimos 2-0 al descanso, fue un primer tiempo muy, muy bueno".

Palabras de Carrasco sobre que no son máquinas

"Aquí lo importante es cómo terminan los partidos, la gente siempre quiere ver lo mejor de nosotros y no está fácil. Hay mucho esfuerzo, es un año muy duro, muy difícil para todos los equipos. Hemos tenido que pasar muchas cosas para tener este momento".

Sufrieron al final

"Un sufrimiento innecesario al haber tenido tantas situaciones de gol, me vino a la mente el partido del Levante donde no las pudimos meter, el 2-0 que se puso 2-1, da vértigo, ya no había salida en ataque buena y eso empeoró el final del partido".

¿Ha rezado?

"No, a Mario le decía, que salió regateando, que la sacara lejos, que nadie se asustaba, ni le diera vergüenza por pegarla arriba si era necesario".

Los rivales por La Liga

"Nosotros a recuperar, va a ser duro de aquí al domingo, todos los equipos estamos igual, el cansancio está, a recuperar y el partido a partido, nos importa el domingo, lo otro no podemos hacer nada".

500 partidos de Koke Resurrección

"Lo decía el otro día, me llena de orgullo, un chico que cuando llegamos se iba al Málaga, le vi en un video y le dije que no tenía argumentos para confiar en mí pero que iba a ser importante. Se quedó, empezó a trabajar, estaban Diego y Arda, se fue Diego y él empujaba. Es nuestro capitán, un jugador importantísimo y referencia en nuestro juego".

La afición rojiblanca fuera del estadio

"Emocionante, cuando empezó el partido y la gente empezó a gritar... Necesitamos a la gente, los necesitamos, sé que es difícil para las comunidades, para el Gobierno, pero el fútbol necesita un poco de gente".

¿Va a ver al Real Madrid?

"Si la semana pasada estaba nervioso y ansioso... Ahora todavía más. No voy a ver el partido del Real Madrid, prefiero enterarme después de lo que sucedió".

