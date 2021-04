Djokovic y su recado a Toni Nadal: "No me imagino a Marian Vajda entrenando a otro jugador"

La noticia del regreso de Toni Nadal al circuito ha supuesto un pequeño seísmo ya que nadie se esperaba que el preparador español pudiera regresar al tenis mientras Rafa Nadal siguiera jugando. Esto era algo que no estaba ni en los planes del propio Toni, aunque finalmente ha sucedido con la llamada del jugador canadiense Felix Auger-Aliassime.

Finalmente, y tras pasar varios días estudiando la oferta en la Rafa Nadal Academy, Toni ha terminado accediendo y será en el próximo Master 1000 de Montecarlo cuando empiece su nueva andadura junto a una de las grandes promesas del tenis mundial. Al igual que hizo con su sobrino Rafa, el técnico español de 60 años quiere repetir su éxito y llevar a Felix hasta lo más alto, a pelear por el número 1 y por grandes torneos.

Sin embargo, ha sido inevitable que esta noticia haya sido muy comentada en el circuito y que haya sorprendido a muchos que no se imaginaban a Toni sin Rafa y, sobre todo, a Toni con otro jugador que no sea Rafa. Solo el destino sabrá cuándo Auger-Aliassime y Nadal se cruzarán y crearán el momento del morbo, el primer duelo entre los Nadal.

De todas formas, Toni ya ha asegurado que en caso de producirse, no se personará en el banquillo de Felix por respeto a su pasado, a Rafa y a todo su equipo de quien no solo es amigo, y familia en el caso del tenista, sino con quien le sigue uniendo una relación profesional a través de la academia, esa de la que ahora forma parte muy activa Felix.

La noticia del regreso de Toni Nadal ya ha llegado al principado y ha provocado alguna polémica como la generada por Novak Djokovic, gran rival histórico de Rafa Nadal y que ha querido meter un poco de calor al fuego que algunos han querido ver en esta decisión de Toni. Son los mismos que intentaron crear problemas entre tío y sobrino cuando ambos separaron sus caminos.

'Nole' ha expresado su extrañeza por lo ocurrido y ha asegurado que para él sería difícil ver a su entrenador con otro jugador, es algo que no imagina mientras siga en activo: "Yo no me imagino a Marian Vajda entrenando a otro jugador mientras yo siga jugando. Pero lo de Toni con Felix no me ha sorprendido porque Toni y Rafa llevan años sin trabajar juntos y Felix ha estado en los últimos tiempos en la academia de Nadal en Mallorca recibiendo consejos por parte de Toni. Supongo que buscaba un nuevo reto, otra aventura con uno de los jóvenes con mayor proyección".

Djokovic se refirió también a algunos aspectos de la actualidad del tenis mundial como el cambio de fechas de Ronald Garros. Asegura que, aunque no es la mejor decisión, lo importante es que el torneo se celebre y no suceda como el pasado curso con Wimbledon: "Lo importante es que el torneo se juegue. Una de las razones, según tengo entendido, es que retrasando las fechas habrá mucha más gente en las gradas por el cambio de protocolos en París".

Además, el tenista serbio valoró la medida tomada por la dirección del torneo del Principado que ha permitido a los tenistas que residan en Mónaco poder alojarse en sus casas, aunque estableciendo una especie de 'burbuja': "He entrado en lo que se diría la burbuja hoy porque quería tener libertad. Sé que mis compañeros tienen una hora en la que pueden salir del hotel".

