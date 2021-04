El padre de Djokovic ataca a Federer por un gesto con su hijo: "No es un buen hombre"

Novak Djokovic no deja de estar en el centro de la polémica. Si no es por él es por su padre, como es este caso. Srdjan Djokovic ha vuelto a hablar y en sus declaraciones carga contra Roger Federer por enésima vez. Y es que el serbio llega a decir del suizo que no es un buen hombre.

Srdjan se refiere a un episodio ocurrido hace 15 años en el que, según él, Federer atacó a su hijo: "Hace unos 15 años atacó a mi hijo cuando aún era joven, cuando tenía 18 o 19 años. Sabía que venía alguien que sería mejor que él. Dije entonces que era un gran campeón, el mejor en ese momento, pero por mucho que sea un gran campeón, Federer no es tan buen hombre", dijo en el programa Ace at Eleven de la televisión serbia K1.

También defendió a su hijo de los ataques que recibe en la actualidad, cargando contra los medios extranjeros por el trato que le dan a Nole: "Es obvio que los medios extranjeros no tienen la mejor opinión de nosotros y que les molestamos constantemente. Si te digo la verdad, no quiero ser parte de su mundo retorcido. Lamento que no les guste Novak. Solo digo la verdad, ¿qué debo hacer? Difaman tanto y dicen tantas cosas repugnantes de él que es increíble. Mis respuestas son mucho más nítidas en comparación por cómo tratan a este gran campeón que no volverán a tener en este mundo", dijo en la televisión serbia.

Djokovic celebra su victoria en el Open de Australia 2021 EFE

Así es Nole

Por último, habló de su hijo y las cualidades que más puede destacar que haya heredado de él y de su madre: "Novak sacó lo mejor de mí y de mi esposa. De mí adquirió el coraje y la valentía, y de su madre, calma y compostura. Cuando se encuentra con una pared, se detiene y piensa, mientras que yo me doy de cabeza hasta desmayarme".

