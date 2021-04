Alpine promete a Fernando Alonso el mejor coche de la historia: "Habrá nueva 'mayonesa'"

Alpine parece que se quiere centrar en 2022 pese a solo llevar una carrera en la actual temporada que arrancó en Baréin. Si bien Marcin Budkowski, director ejecutivo, desveló que los monoplazas contarían con un paquete de mejoras en Imola, la siguiente prueba que se disputará el 18 de abril, Laurent Rossi ha sido claro con los verdaderos objetivos de la escudería gala.

El CEO ha asegurado que quieren hacer del monoplaza de 2022 "el mejor coche de la historia para ese nuevo reglamento". De paso, admite que el de este año, el A521, "ha alcanzado en gran medida sus límites", pese a que se seguirán mostrando nuevas mejoras en las primeras carreras de la temporada. El primer paquete de centrará en la parte trasera del coche.

Laurent Rossi es claro con los objetivos de la escudería: "Sacaremos todo lo que podamos de este coche, que no es el mejor coche, pero es un buen coche, y lo usaremos para ajustar la organización de las operaciones y, mientras tanto, nos aseguraremos de construir el mejor monoplaza para la próxima era de reglamento", señala.

Laurent Rossi, con los colores de Alpine Alpine F1 Team

"En el equipo hay toneladas de gente que son muy buenas, pero hay un pequeño cambio: entró Marcin, comenzó a poner su toque en el equipo, contratamos a un par de ingenieros de alto perfil", dice sobre el plan y la estructura del equipo. Y bromeó: "Estoy seguro de que esta nueva mayonesa tendrá buen sabor el próximo año. Somos franceses, así que sabemos un par de cosas sobre la mayonesa", dijo.

Budkowski y Alonso

Rossi confía en la figura de Budkowski y la sintonía que está viendo con el resto del equipo: "Tenemos un plan, tenemos una visión. Cuando llegué hablé bastante con Marcin Budkowski, él presentó una hoja de ruta bastante clara para el equipo. Me metí en la maleza, porque soy ingeniero, hablé con todos los ingenieros y me di cuenta de que estaban bastante alineados con él, lo cual es raro, porque he estado en muchas organizaciones en las que hablas con los de arriba y luego vas a los de abajo, y no siempre están alineados..."

Por último quiso lanzar también un guiño a Fernando Alonso para el reto que se les pondrá por delante en 2022: "Hay un plan en marcha. Tenemos personas que han trabajado en los mejores equipos en los últimos 23 años. Tenemos un bicampeón del mundo (que también confía en el cambio de 2022), que va a aportar su experiencia. Creo que estamos en el primer paso de un largo viaje, pero tengo mucha confianza".

