Djokovic, víctima de un escándalo: una encerrona con una modelo para arruinar su vida

Novak Djokovic ha estado a punto de ser víctima de un macabro plan con el que pretendían hundir su vida y su carrera profesional. Se trataba de una encerrona organizada por un grupo de personas desde Inglaterra que pretendían que una modelo se le insinuara y se grabara con el número 1 del mundo para después difundir las imágenes.

El propósito no era otro que planear una encerrona contra el mejor tenista del momento para que después su mujer y su familia viesen en los medios de comunicación y en las redes sociales esas imágenes, lo que seguramente hubiera supuesto el fin de su relación y un palo muy duro contra el tenista serbio.

Esta noticia fue dada en exclusiva por la revista Svet&Scandal, aunque muchos no creían que esta rocambolesca historia pudiera ser cierta, especialmente en Serbia, donde Djokovic es un ídolo supremo, uno de los mejores deportistas de su historia y un auténtico ídolo y reclamos para las masas y las marcas publicitarias.

Djokovic celebra su victoria en el Open de Australia 2021 EFE

Sin embargo, la sorpresa ha terminado de estallar cuando la modelo en cuestión que tenía que haber seducido a Djokovic para buscar el fin de su estatus personal y profesional, ha reconocido esta noticia y ha dado veracidad a los hechos que deberían haberse producido si hubiese aceptado la oferta que le hicieron, la cual tenía muchos ceros y debía producirse en el acto de celebración en el que Djokovic conmemoraba un hito histórico en su carrera, superar a Roger Federer como el jugador con más semanas al frente del ránking ATP en la historia del tenis.

La joven modelo en cuestión es Natalija Scekic y ha reconocido que le llegaron a ofrecer hasta 60.000 euros por llevar a cabo esta fechoría, algo que no se esperaba cuando contactaron con ella. La modelo creía que se trataba de una oferta por un asunto comercial y por ello accedió a citarse con una persona. Fue este individuo quien le propuso jugarle una mala pasada a 'Nole', algo que hubiera sido fatal para él.

"Es cierto que un tipo me contactó. Le conozco de la ciudad y le consideraba un tipo serio. Conozco sus trabajos y estuvieron bien. Cuando me pidió una cita, pensé que era para un asunto comercial. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, vi que no tenía nada que ver con mi vida".

"Pensé que se trataba de una cámara oculta cuando me dijo que tenía que seducir a Novak y grabarle, pero que no me preocupase de eso porque él ya se ocupaba de esas cosas. Me dijo que podía conseguir unos 60.000 euros por eso y un viaje adonde yo quisiera. Me reí, esperando que dijese que era una broma, pero el hombre hablaba muy en serio. Me sentí muy ofendida y humillada".

Un momento horrible

La propia Natalija se quedó sorprendida y muy disgustada por el ofrecimiento que le habían hecho y a pesar de su enorme enfado, consiguió mantener las formas y salir de aquel atolladero sin provocar otro escándalo, algo que considera que hubiera sido peor. Sin embargo, recuerda aquel trance como uno de los peores momentos de su vida.

"En ese momento se me ocurrió pegarle, echarle agua, pero me contuve porque estábamos en un lugar público. Recogí mis cosas y me fui. Espero que no haya encontrado una chica que quiera hacer eso porque no es justo para Novak. Es nuestro mejor embajador, un hombre ejemplar, de familia, como para que alguien le seduzca así por dinero, o al menos lo intente".

