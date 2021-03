Paire se harta del tenis: "Voy al torneo, pierdo, cojo el dinero y me voy a la playa"

Hay otro 'bad boy' en el circuito del tenis. Se trata del francés Benoit Paire, número 31 del ránking ATP, que lleva varios meses protagonizando escándalos dentro y fuera de las pistas y parece haber abdicado de la raqueta, al menos en lo que a competir se refiere. Encadena 13 derrotas en sus últimos 15 partidos y no parece preocupado por su registro.

Paire ha dado una entrevista a L'Équipe hablando de su presente. Su eliminación en primera ronda en Acapulco contra Tsitsipas no tiene valor para él: "Perdí en primera ronda, eso es mejor. Podré dejar rápido la burbuja y disfrutar unos días antes de jugar en Miami. No puedo esperar para llegar a la playa o la piscina. El tenis no es mi prioridad en este momento. Sólo quiero salir de la burbuja, ese es mi objetivo en todos los torneos", dice.

El motivo de la desidia de Paire, según él, viene provocada por las burbujas de los torneos fruto de la pandemia:

"No estoy nada feliz en la pista. Mis padres me dicen 'No eres el Benoît Paire que conocemos'. Los que aman el tenis, que sólo tienen eso en mente y entrenan las 24 horas del día son felices y la burbuja nos les cambia nada. Pero a los que nos gusta el ambiente, la vida, la libertad, comer y disfrutar, esto es muy duro. Gaël Monfils estaba muy triste en Australia y Shapovalov también ha dicho que está jugando pocos torneos para estar en burbuja lo menos posible. Este circuito no es para nosotros. Pero la verdad es que estoy mejor aquí que en Francia, donde debemos confinarnos a las seis de la tarde".

Y no duda en reconocer que solo juega torneos para ganar más dinero y se mofa de aquellos jugadores que ganan títulos más pequeños y cobran menos que él: "Cuando voy a los torneos llego, gano algo de dinero y me voy al próximo torneo. Hago mi trabajo. Lo sorprendente del circuito actual es que se pueden perder muchas ganancias. Si ganas un torneo ATP 250 te llevas 30.000 dólares cuando yo, en algunos torneos en primera ronda, me he llevado 10.000 dólares pese a perder. ¿Por qué volverse loco para ganar un poco más?", dice.

Ya no entrena

Paire cierra la entrevista dejando claro que ni entrena ni tiene equipo que le acompañe: "He dejado de entrenar y coger la raqueta. No tiene sentido pagarle a alguien ahora en el circuito. Ahora no tengo ni entrenador ni preparador físico. No estoy entrenando y no estoy preparado para jugar partidos importantes".

