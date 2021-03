2 de 9

Joan Laporta no había hecho muchos anuncios de los hombres que configurarían su proyecto durante la campaña y le salió bien, pero, después de su victoria en las elecciones de este domingo, es el momento de poner cara a los nombres que tienen que remontar una situación económica, social y deportiva muy complicada en el Barça. Su legislatura no solo se moverá gracias al pasado, si no en un plan de futuro en el que estas personas serán vitales. [Conoce al equipo de Laporta]