Benoit Paire, el tenista que culpa a la pandemia de sus escándalos: partidos regalados y sin entrenador

Dinero, dinero y dinero. Es lo único que ve Benoit Paire en su profesión desde hace un tiempo. Especialmente desde que comenzó la pandemia de la Covid-19, que no hizo prisionerios y castigó a todos los eventos por igual. El sector de la raqueta se intentó defender mediante la implantación de burbujas, controles de seguridad en cada torneo y medidas que en alguna que otra ocasión han sido tildadas de excesivas. Y, por todo ello, Benoit Paire ha decidido jugar lo justo para poder sobrevivir.

Podría sonar a exageración, pero lo ha confesado el propio jugador francés de 31 años en una entrevista que ya ha dado la vuelta al mundo. Además, la ha dado en su país y a un diario con prestigio como L'Equipe. Titulares da muchos, pero explicaciones razonables no demasiadas. El galo asegura que ya no siente pasión por el tenis, pero lejos de retirarse temporalmente como muchos otros nombres han hecho en sus carreras deportivas, el francés ha optado por rendir lo justo y necesario para mantenerse económicamente.

"Los que aman el tenis, que sólo tienen eso en mente y entrenan las 24 horas del día son felices y la burbuja nos les cambia nada. Pero a los que nos gusta el ambiente, la vida, la libertad, comer y disfrutar, esto es muy duro. Este circuito no es para nosotros. Pero, la verdad, es que estoy mejor aquí que en Francia, donde debemos confinarnos a las seis de la tarde", ha asegurado en dicha entrevista. Paire disfruta de lo que hace: va, juega, intenta ganar -con lo mínimo-, cobra y se va.

Benoit Paire durante la ATP Cup

Por si fuera poco, el francés critica que se hayan reducido los pagos en los diferentes campeonatos. Y es que es un hecho que, teniendo en cuenta las complicaciones para permitir público en los torneos, las dificultades económicas generadas por la pandemia y la crisis que vive el sector en general, los premios económicos se han reducido en su mayoría. Para Paire de forma excesiva, pues se pueden ganar 30.000 dólares ganando un torneo, pero él ha llegado a llevarse 10.000 solo por disputar la primera ronda y marcharse a casa.

De todo ello tiene culpa la pandemia. No paga entrenador ni preparador físico, como ha confirmado. Tampoco entrena entre torneo y torneo. Va y juega con lo que sabe. Porque, ¿para qué invertir en su preparación si tampoco es su objetivo primordial? "Sólo quiero salir de la burbuja, ese es mi objetivo en todos los torneos".

Constantes polémicas

La queja de Benoit Paire no es individual, pues hay numerosos rostros del tenis que han puesto en duda la efectividad de las burbujas que se están aplicando en algunos torneos. Confinamientos en habitaciones o limitación de movimiento que, para muchos, acaba afectando a su estabilidad mental en torneos de máximo rendimiento. Sin embargo, la realidad es que el francés es el único que ha protagonizado escándalos bastante llamativos en el circuito. Y no es necesario echar la hemeroteca a sus primeros años de carrera.

Sin ir más lejos, este mismo mes de marzo se despidió del torneo de Buenos Aires regalando el final del partido al rival. Cumplió ese particular sueño de perder cuanto antes para poder ir a disfrutar de la vida. Pese a ganar el primer set a Francisco Cerundolo, cedió los dos siguientes. Su enfado comenzó tras una decisión del juez a la que el tenista respondió con un escupitajo. Y, su último punto, generó numerosas críticas. Cometió una falta en el saque y ni esperó a que regresara el recogepelotas: sacó fallando aposta y cerró el partido.

También criticó a la burbuja del US Open en 2020: "Estoy bien por ahora, no tengo síntomas... Dudo en decir lo que realmente está sucediendo en esta burbuja falsa". Y al Masters de Roma les acusó de tener una "programación de mierda". Benoit Paire lo tiene claro: el tenis en pandemia no es lo suyo, pero los escándalos en la pista y fuera de ella sí.

