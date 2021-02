Tras la baja de Nadal, Carreño adelanta a España en la ATP Cup

Pablo Carreño asumió la responsabilidad sin pestañear. El martes, después de que Rafael Nadal tomase la decisión de no jugar la eliminatoria de la ATP Cup entre España y Australia como consecuencia de las molestias en la espalda que arrastra desde hace días, el gijonés saltó a la Rod Laver Arena y barrió 6-2, 6-4 a John Millman para darle el primer punto a la selección. [Narración y estadísticas]

“Obviamente, era muy importante para nosotros ganar el primer partido”, dijo Carreño después de la victoria. Cuando me desperté no sabía si tendría que jugar o no. Finalmente, Rafa no pudo hacerlo, así que estoy aquí para intentar ayudar a mi equipo”, prosiguió el número 16 mundial. “El primer partido de la temporada siempre es complicado, pero creo que jugué realmente bien, sintiéndome muy cómodo en la pista. Estoy muy feliz por la victoria”.

Carreño encaró el encuentro con valentía, y esa determinación le impulsó hasta la victoria. Millman, como siempre, intentó explotar la jugada que tanto éxito le ha dado: un buen saque para lanzarse a muerte a por el punto en los dos o tres golpes siguientes. Avisado de lo que ocurriría, el español aguantó esas embestidas posteriores al servicio del australiano con imponente solidez y neutralizó los peloteos para desarrollar su juego.

“Creo que he jugado con mucho ritmo y con confianza”, reconoció Carreño. “Representar a nuestro país es muy importante para nosotros. Es una sensación diferente cuando jugamos como equipo, es muy especial”, continuó. “Estoy feliz por la victoria. Es muy importante para nosotros comenzar con este punto”.