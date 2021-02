"Pedri no costó 5 millones": se revela el precio que puede alcanzar para el Barça

Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas, ha intervenido este martes en La Tribu de A Diario de Radio MARCA. El conjunto canario está de actualidad por su fichaje estrella en el último día de mercado de invierno: Jesé Rodríguez. Aunque el ex del Real Madrid no fue el único protagonista de una entrevista en la que Ramírez habló de Pedri Gónzalez, la perla que fue vendida al Barça y no solo por cinco millones de euros.

Mucho se ha hablado de Pedri y su precio más variables. Lo que pagó el Barça fueron cinco millones de euros, pero la cifra aumentará por encima de los 15-20 que se han hablado hasta ahora: "Todo el mundo cree que vendimos a Pedri por 5 millones, pero ya llevamos 10 con las cláusulas y puede llegar hasta 30 o 35", ha dicho el presidente de Las Palmas. Además, el club canario tiene una plusvalía del 15% por futura venta.

Entre otros asuntos, Ramírez habló de otro asunto espinoso en el Barça: el sueldo de Messi: "¿Las cláusulas? Quizá le hayan puesto hasta poco. Si hubiera un idioma en La Gomera, lo mismo aquí también se lo hubiéramos impuesto. No me parece exagerado", bromeó acerca de la reciente filtración.

El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Angel Ramírez

Vuelta de Jesé

Ya sobre Jesé dijo que no veía riesgo para el club en esa operación: "Que el fichaje sea un acierto ahora depende de Jesé", explicó. Además, se refirió a las otras propuestas que tenía Jesé tras desvincularse del PSG: "Tenía ofertas de EEUU, México, Arabia Saudí, Suecia... Pero esperaban al Jesé internacional y lo que necesita él es un trampolín como el nuestro".

Ramírez también habló de la aparición de Jesé en un reality de Telecinco, algo que espera que se haya acabado: "Lo del tema del corazón pasa cuando tienes una pareja popular en ese ámbito. Pero él debe aparcarlo, mantenerse aparte, tiene que ser portada de MARCA".

"Ya quisiera la UD contar con un jugador como Jesé, pero es inviable. Tiene ofertas de Primera y del extranjero, no nos podemos permitir el lujo de tener a un jugador con ese caché", aseguraba Miguel Ángel Ramírez durante una conferencia de prensa telemática hace unas semanas. Sin embargo, finalmente se han dado todos los detonantes para que Jesé vuelva a defender el escudo de Las Palmas.

Las Palmas vuelve a acoger a un talento perdido por el camino como Jesé y mira con orgullo la explosión de otro en Primera, Pedri. Miguel Ángel Ramírez tiene claras las claves de su club y los 'peligros' de las islas: "Nosotros vendemos fútbol e imagen. Vivimos en el paraíso del mundo y en ocasiones he tenido que poner cláusulas para controlar la noche de algunos futbolistas".

