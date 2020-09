Djokovic, sobre el pelotazo a la juez: "No puedo prometer que no volveré a hacer algo similar"

Dominic Thiem acabó proclamándose campeón del US Open tras remontar y vencer a Alexander Zverev en la final de esta edición de 2020, en la cual no defendió título Rafa Nadal por la crisis del coronavirus. Sin el español, Novak Djokovic era el favorito para hacerse con el major estadounidense, pero un pelotazo a una juez de línea acabó con el número uno del mundo fuera del Grand Slam.

Por esta acción, Djokovic fue descalificado del US Open durante el partido que le enfrentó la pasada semana ante el español Pablo Carreño. 'Nole' ahora ha hablado sobre el incidente durante una videoconferencia de prensa antes de que comience su andadura en el Masters 1000 de Roma.

El serbio lo ha pensado mucho, pero ha asegurado que no sabe si algo así podrá repetirse en alguna otra ocasión: "No puedo prometer que no volveré a hacer algo similar en mi vida. Pudo haberme pasado antes o haberle pasado a otros jugadores. Lo he reflexionado, lo he hablado con mi equipo, y espero que no se repita, pero todo es posible en esta vida".

Djokovic, tras golpear a la juez de línea en el US Open. Jason Szenes EFE/EPA

Lo que ha dejado claro Novak Djokovic es que su descalificación es totalmente justa: "Fue inesperado, pero las reglas son claras. Lo acepto y hay que seguir adelante. Cuando golpeas la pelota así existen posibilidades de golpear a alguien. Es la primera vez que me ocurre algo así en mi carrera. No quería hacerle daño. Fue desafortunado y le golpeé en un lugar raro".

Para finalizar este encuentro telemático con la prensa, el tenista serbio también ha querido dedicar unas palabras a Laura Clark, la juez de línea que recibió el pelotazo durante el partido entre Djokovic y Carreño: "Siento mucho el drama que le causé. Hablé con ella y comprobé que está bien. Quizá la vida me hizo ver que me tenía que ocurrir algo así. Esto se queda contigo para toda la vida". En un primer momento, el propio 'Nole' no dijo su nombre para respetar su privacidad.

Arrepentido

Después del pelotazo y su posterior descalificación fulminante, Djokovic ya mostró su arrepentimiento: "Toda esta situación me ha dejado realmente triste y vacío. He preguntado por la juez de línea y el torneo me ha dicho que gracias a dios se encuentra bien". "Fue involuntario. Pero estuvo mal. Necesito volver a mi interior y trabajar en mi decepción, convertir todo esto en una lección para mi crecimiento y evolución como jugador y ser humano", escribió en sus redes sociales.

Djokovic, intentando evitar su descalificación del US Open Jason Szenes EFE/EPA

Incluso en la pista pidió perdón para evitar su descalificación del US Open, pero la decisión ya estaba tomada, y es que en el reglamento no se permiten gestos como el protagonizado por 'Nole' de golpear a una juez, aunque fuese de forma involuntaria. "Pido disculpas al torneo y a todos los asociados por mi comportamiento. Estoy muy agradecido con mi equipo y mi familia por ser mi gran apoyo, y con mis fans por estar siempre ahí conmigo. Gracias y lo siento mucho", finalizó el serbio.

