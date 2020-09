El árbitro que descalificó a Djokovic: "Le había dado en el cuello, la decisión estaba tomada"

Djokovic ha vivido en el US Open 2020 uno de los peores torneos de su vida. En un certamen en el que no estaban rivales como Rafa Nadal o Roger Federer, el serbio dejó pasar una oportunidad de oro para recortar la distancia en Grand Slams con los dos más grandes por una acción inexplicable. Un pelotazo a la jueza de línea en el cuello provocó su descalificación del torneo por parte del árbitro principal Soeren Friemel.

El jugador serbio, que afirma no haber hecho a propósito su acto, se quedó completamente descolocado tras lo sucedido. El número uno del mundo golpeó una bola con su raqueta tras perder un punto contra Carreño, queriendo impactarla contra la pared de fondo. Sin embargo, fue directa a parar al cuerpo de la jueza de línea.

La bola golpeó directamente en su cuello, lo que le hizo caer al suelo y sufrir unos primeros momentos de ahogo al recibir el impacto completamente en la garganta. Nadie se podía creer en la pista lo que había sucedido, ni siquiera el propio Djokovic, que rápidamente a fue interesarse por el estado de la jueza. La cara del serbio tras el accidente parece hacer entender que no fue premeditado, pero se trató de una acción grave que merecía su descalificación.

Djokovic, tras golpear a la juez de línea en el US Open. Jason Szenes EFE/EPA

Y ese fue el asunto a debatir una vez la jueza se había recompuesto de su golpe. El debate se instauró en la pista entre la jueza de silla del partido, Surelie Tourte, el supervisor del Grand Slam, Andreas Egli, y el árbitro principal del US Open Soeren Friemel. Tras recabar la versión de los hechos de todas las partes y tras ver dónde y cómo había golpeado la bola sobre la jueza, la decisión estaba bastante clara.

El propio Friemel explicó cómo se produjo la situación y cómo fue el debate en la pista hasta que se tomó la decisión: "Djokovic golpeó a la jueza y le hizo realmente daño. Era muy importante para mí saber lo que había pasado exactamente y así me lo hicieron saber tanto Egli como Tourte".

"El protocolo dice que tengo que hablar con Novak y lo hago para que me dé su punto de vista. Lo que estaba claro es que le había dado directamente en el cuello de la línea. Y la decisión de expulsarle estaba tomada". Así de contundente se mostró Soeren, que aseguraba que en todo momento la situación le había parecido grave y que por eso las consecuencias eran inevitables.

Djokovic se marcha de la Arthur Ashe tras ser descalificado del US Open. Jason Szenes EFE/EPA

La súplica de Djokovic

Djokovic intentó apelar a su falta de intención para intentar seguir vivo en el torneo, pero todos tenían clara la decisión que iba a terminar con la andadura del número uno del mundo en el primer Grand Slam tras la reanudación de la temporada: "Él me insistía que había sido de manera involuntaria y que no podía ser eliminado del torneo por eso".

Friemel no dudaba de la palabras de 'Nole' y le creía en su argumentación que el golpe no había sido intencionado, pero aún así era una acción que no podían dejar pasar por alto porque además había dañado a la jueza: "Todos estábamos de acuerdo que no lo hizo de manera premeditada, pero la realidad es que le dio y le hizo daño".

