La respuesta de Feliciano a un tuit de Alberto Garzón recordando la II República que se ha hecho viral

Los deportistas se están mojando políticamente mucho durante el confinamiento. Son muchos los que están siendo muy críticos con la gestión de la crisis del coronavirus. Estos profesionales están apuntando hacia algunas personas responsables del gobierno del país no solo por las medidas que están tomando, si no también por estar preocupados de otras cuestiones que no sean la lucha contra el Covid-19.

Se ha visto a golfistas practicando contra imágenes de políticos o pidiendo dimisiones en bloque, a futbolistas criticar la forma de afrontar esta pandemia, a jugadores de baloncesto poner en entredicho la veracidad de los anuncios del Gobierno... la retahíla de reacciones negativas que se han podido ver en las redes sociales durante el período de confinamiento es una lista muy larga.

El último en sumarse ha sido Feliciano López. El tenista se ha mostrado crítico con Alberto Garzón por dar importancia a que este 14 de abril se recuerde un año más el alzamiento de la II República en España en su cuenta de Twitter. El responsable del Mutua Madrid Open se ha molestado por el hecho de que en la situación que tenemos se aproveche para hacer reivindicaciones políticas que no vienen a cuento.

Rompemos el confinamiento para celebrarlo?Nos importan otras cosas al 99,9% de los españoles.. https://t.co/P0o6Y6fJMZ — Feliciano López (@feliciano_lopez) April 14, 2020

"¡Buenos días! Hoy es 14 de abril, y tal día como hoy en 1931 se proclamaba la II República y se abría un tiempo de libertad, democracia y esperanza para las clases trabajadoras de España. ¡Salud y República!", escribía el ministro de Consumo. "¿Rompemos el confinamiento para celebrarlo? Nos importan otras cosas al 99,9% de los españoles...", respondía Feliciano en un tuit que acumulaba miles de reacciones en menos de una hora.

[Más información: Fernández Castaño 'atiza' al Gobierno de Sánchez en sus clases de golf: "Ábalos se mea encima nuestra"]