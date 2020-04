Miguel Ángel Jiménez se reafirma: "Ningún político ha estado a la altura, dimisión directa"

Miguel Ángel Jiménez incendió el ambiente este sábado con unas declaraciones en las que pedía la dimisión del Gobierno de Pedro Sánchez: "En cuanto acabe tienen que irse todos porque lo que han hecho es un engaño tremendo al pueblo español y lo que ocurrió el 8 de marzo con la manifestación feminista y el 9 con lo de Vox y mira cómo está Madrid", dijo en Canal Sur Radio.

Para después añadir: "Y toda la culpa la tienen los que nos están gobernando, que se vayan de una vez. Espero que se oiga bien fuerte lo que acabo de decir". Sobre estas palabras que tanto han dado que hablar en las últimas horas se ha reafirmado el golfista andaluz en videoconferencia a Lowgolf.

"No me retracto de lo que he dicho porque es como lo siento; puede ser que esté equivocado pero siento que nos han engañado", aseguró Miguel Ángel Jiménez. Su petición de dimisión va más allá del Gobierno de Pedro Sánchez, sino que lo amplía a todos los políticos españoles, desde Vox a Podemos.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en el Congreso de los Diputados Reuters

"La gestión no ha estado a la altura de las circunstancias por intereses personales así que dimisión directa... pero de todos, de los de un extremo y los de otro, no tenemos políticos que nos representen a nadie", aseguró el golfista español, al que tanto han aplaudido por sus palabras.

Espera que todo se acabe pronto

Miguel Ángel Jiménez apostó, además, por votar a "buenos gestores", independientemente del partido al que representen, de ideologías, de colores... Por último, señaló que espera que pronto se solucione todo: "Ahora tenemos que estar todos a una para que este se corte lo antes posible y la gente pueda salir de sus casas porque no puedes tener a una sociedad encerrada porque sí".

