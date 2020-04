Kyrgios se vuelca en la lucha contra el coronavirus: llevará comida a los más necesitados

Nick Kyrgios es conocido por su ruda actitud en las pistas. El tenista australiano suma más polémicas casi que triunfos a lo largo de su carrera, pero también ha demostrado que puede sacar su lado más benéfico cuando la situación lo requiere. Lo fue con los incendios de Australia y ahora con esta crisis global por culpa del coronavirus.

Kyrgios ha decidido dar el paso y dar su mano a la gente de su país. El tenista está pasando el confinamiento en Canberra, su ciudad natal, y ha decidido aportar su granito de arena. Australia ha declarado ya más de 5.600 contagiados y 33 fallecidos.

Por ello, Kyrgios ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que se ofrece a llevar alimento a los que más los necesiten. Su iniciativa solidaria ya cuenta con casi 60.000 'me gustas' en la red social.

"Si alguien no está trabajando o no tiene ingresos y se queda sin comida o está pasando tiempos difíciles... por favor no te vayas a dormir con el estómago vacío. No tengas miedo o vergüenza de enviarme un mensaje privado. Me haría muy feliz compartir lo que tengo. Da igual que sea una caja de noodles, un poco de pan o leche. Lo dejaré en la puerta de tu casa, ¡sin preguntas!", anunció.

