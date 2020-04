Roberto Bautista no confía en que haya más tenis en 2020: "Es muy difícil que se pueda volver a jugar"

El tenis cada día ve más cerca un 2020 sin competición. El coronavirus está dejando semana tras semana el calendario más magullado con cancelaciones de torneos importantes e históricos que solo habían caído como consecuencia de las guerras. Esta semana ha sido Wimbledon el último en caer y, a diferencia de Roland Garros, ha anunciado que su edición de este año no se celebrará.

Si la temporada ya empezaba de aquella manera en un país asolado por los incendios como Australia que volvió a coronar a Novak Djokovic como campeón, el Covid-19 está dejando sin más campeones de Grand Slam. Esta competición ya tuvo que aplazar algunos partidos por culpa de las condiciones climáticas que estaban dejando esos incendios. Parece que fue el preludio de lo que podría suceder el resto del año.

El Grand Slam francés ha fijado su fecha para finales de septiembre, justo después del que era el último abierto de la temporada, el US Open. Después de que esta decisión se tomara sin tener en cuenta a ninguna organización ni a ningún tenista, el calendario está más en cuestión que nunca también por su validez ante una situación tan excepcional.

Con todos estos frentes abiertos, EL ESPAÑOL ha quedado para hablar con Roberto Bautista. El castellonense fue la revelación del Wimbledon del año pasado llegando a las semifinales y poniendo contra las cuerdas a Djokovic en algunos momentos de ese partido. El tenista español había empezado la temporada ganando todos sus partidos de la ATP Cup en Brisbane y, aunque cayó antes de tiempo en Australia, tenía muchas esperanzas puestas en este 2020 para volver a asentarse en el top-10.

¿Cómo entrena un tenista desde casa sin una pista de tenis?

Es un poco raro no poder ir a un club de tenis a entrenar y hacer tu rutina. En toda la vida lo máximo que he dejado una raqueta ha sido diez días o una semana siempre que no haya sido por lesión. No estamos acostumbrados a levantarnos por la mañana y no poder ir a pegar bolas. Tengo la suerte de que en casa puedo hacer todo el trabajo físico que me manda mi preparador y voy tirando. En casa a menos que tengas una pista de tenis es imposible tocar la raqueta y en mi caso no corre esa suerte.

También me imagino que está siendo difícil encontrar la vía para cambiar el chip

Tengo suerte de tener una casa grande con mis caballos, mis perros, un jardín grande. No estoy asfixiado en un piso muy pequeño. Tengo mis aficiones cerca y eso hace que el día pase rápido.

Por lo menos el coronavirus no te ha quitado tu gran pasión que son los caballos

Los tengo aquí mismo, paso muchos ratos con ellos. Ahora mismo acabo de estar con ellos. Estas últimas semanas ha llovido mucho y no he podido estar todo lo que me hubiera gustado. Pero es una suerte poder tenerles cerca.

Has participado en la iniciativa de Pau Gasol y Rafa Nadal junto a Cruz Roja

Todo lo que le podemos devolver a la gente que nos sigue y nos apoya es bueno. Es una buena iniciativa y ojalá consigan pronto los 11 millones de euros.

En lo deportivo, ¿cómo te sentó que se cancelaran los siguientes torneos?

El parón a mi me ha pillado mal. Tenía ganas de jugar Indian Wells y Miami. Había hecho un buen principio de temporada y tenía ganas de competir. Es una lástima que no haya podido seguir compitiendo. De momento han aplazado hasta julio y estamos pendientes de la situación. El tenis al ser un deporte mundial no podemos centrar solo en España. Esto está afectando a todos. Si no cierran las fronteras, lo van a tener que hacer más adelante. En Sudamérica empieza el invierno en breve y se va a poner peor la situación allí. Va a ser un año complicado.

Esta semana se ha cancelado Wimbledon. Después de tu actuación del año pasado me imagino que ha sido la peor de las noticias...

Era uno de los objetivos. Es uno de mis torneos preferidos. El año pasado fue mi mejor resultado en Grand Slam y jugué muy bien al tenis. La cancelación de Wimbledon es una putada para todos. Esperemos que no nos pasemos el año entero ne blanco porque nosotros con una carrera deportiva tan corta y que el físico nos da hasta donde nos da, un año entero es muy duro. Nosotros no dependemos de un equipo que asegura tus ingresos. Dependemos de nosotros mismos.

El Grand Slam que, de momento, solo se ha aplazado es Roland Garros y se te vio muy crítico con la decisión...

Entiendo a Roland Garros. Para el director del torneo y para la federación francesa debe ser muy duro no poder celebrar una edición, supone una pérdida económica muy grande. Entiendo su desesperación y querer sacar el torneo de la manera que sea. Pero nos tienen que entender a los jugadores. No nos han preguntado, no ha habido unanimidad. Lo han puesto justo después de otro Grand Slam. No me parece bien la verdad.

El director del Mutua Madrid Open pretende que se celebre entre el US Open y Roland Garros... Con toda esta saturación de torneos, ¿se le podría dar validez a esta temporada?

Yo lo vería desde el punto de vista de que todo lo que se saque, bueno es. De no poder jugar nada a poder jugar algo, sería un premio, una suerte. Habría que centrarse en terminar el año lo mejor posible.

¿Os empezáis a plantear que esta temporada no haya ningún torneo más?

Esta temporada va a ser difícil, lo tenemos claro. Está claro que la crisis del coronavirus es a nivel mundial. Dependemos de la gente que venga a ver tenis. Se limitarían los aforos. Es muy difícil que se vuelva a jugar.

También estaban los Juegos Olímpicos en los que, en principio, ibas a estar... ¿Cómo te sentó el aplazamiento a 2021?

Me lo he tomado como el resto de torneos. Hay que entender la catástrofe que está sucediendo. En España está muriendo mucha gente por esto. La cancelación de los Juegos Olímpicos ha sido lo más razonable. En nuestro caso no es como otros deportistas que están cuatro años preparándose para esto y retrasarlo un año les perjudica. Pero no lo hubiera entendido de otra manera.

¿Cómo crees que nos va a cambiar esta crisis?

Va a haber una crisis económica muy fuerte después de esta pandemia. Personalmente, a mi mujer y a mi nos ha servido para frenar un poco mi vida. Desde que era infantil no podía estar en casa tranquilo sin tener la mente en un torneo y sin el estrés de los resultados. Me ha hecho estabilizar mi cabeza, estar relajado y disfrutar de mi casa. También nos damos cuenta de lo rápido que va la vida, pero es por lo rápido que vamos nosotros.

