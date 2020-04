"Bill Gates avisó a Rafa Nadal de que lo que estaba pasando en China se iba a complicar"

Toni Nadal intervino en El Transistor de Onda Cero este miércoles. Tras la suspensión de Wimbledon por primera vez tras la Segunda Guerra Mundial, el tío del número dos del mundo analizó en la radio la crisis del coronvirus que ha paralizado el tenis y que azota a todo el mundo con dureza.

Contó una anécdota de Rafa, quien fue avisado por Bill Gates en febrero de lo que iba a ocurrir por culpa del coronavirus: "Mi sobrino cuando estuvo en febrero jugando en Sudáfrica habló con Bill Gates -cofundador de Microsoft- y le dijo que lo que estaba pasando en China se iba a complicar...".

"No sé si esto nos va a cambiar porque el ser humano es desmemoriado y olvidamos pronto, pero algún retoque tenemos que hacer", reflexionó sobre las consecuencias que pueda tener en el mundo esta crisis. Y añadió: "Hasta que no haya un fármaco o una vacuna veo el panorama bastante complicado. Viviremos en una situación de incertidumbre y peligro hasta que esto no se encauce bien".

Rafa Nadal, tras ganar en Acapulco

"Lo principal es salvar las vidas y ha habido desconocimiento por todo el aparato político de muchos países. Deberíamos desterrar el fanatismo de los políticos; están para defender la sociedad no sus ideales. El fanatismo es uno de los grandes males de esta sociedad", dijo como crítica a la política actual.

"El gran problema de la política es que cada vez abarcan más terreno y apartan de ese terreno a los expertos. Se puede ser buen parlamentario pero mal administrador. Creo que la política debería dejar muchas cosas en manos de expertos", explicó.

No piensa en el tenis

"En estos momentos no tengo la cabeza para el tenis, en lo último que estaba pensando era en la realización del Torneo de Mallorca. Ya habrás más Wimbledon y más Mallorca, eso no es preocupante, lo preocupante es que está muriendo mucha gente", sentenció sobre sus prioridades.

