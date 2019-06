Genie Bouchard se salta el código de etiqueta de Wimbledon con un mono negro y ajustado

El nuevo estilismo de la tenista Eugenie Bouchard en Wimbledon ha atraído todos los focos. La equipación de la deportista no está permitida en esta competición ya que están obligados a vestir de blanco y por tanto, únicamente podrá utilizar esta vestimenta para los entrenamientos.

Bouchard ha dado a conocer su nueva indumentaria a través de su cuenta de Instagram. La canadiense viste un mono negro ceñido de Nike que no cumple las reglas impuestas por Wimbledon. Además de recordar a la ropa ya utilizada en otras ocasiones por Serena Williams, ha generado una gran repercusión entre los famosos.

Los comentarios en referencia a su nuevo 'outfit' no se han hecho esperar. La actriz Kaley Cuoco, protagonista de la serie 'The Big Bang Theory', no pudo resistirse a esta vestimenta, al igual que el grupo Arkells o la tenista Kristie Ahn, quién quiso darle un tono humorístico al lanzarle la siguiente pregunta: "¿Una audición para Cat Woman?".

La polémica está servida en Wimbledon, ya que el código de vestimenta es muy estricto en el torneo inglés. Los tenistas solo pueden vestir de blanco, una normal que solo se ha saltado Andre Agassi con un pantalón corto vaquero. De hecho, el estadounidense se negó a jugar el torneo entre 1988 y 1990 por el código de vestimenta.

Wimbledon dará comienzo el próximo lunes 1 de julio. Hasta su inicio, los deportistas ya se están ejercitando y entrenando para mostrar su mejor tenis, tal y como ha mostrado Eugenie Bouchard a través de las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram c a t s u i t v i b e s Una publicación compartida de Genie Bouchard (@geniebouchard) el 25 Jun, 2019 a las 2:43 PDT

[Más información en: Wimbledon anuncia los cabezas de serie: Federer número 2 y Nadal el 3]