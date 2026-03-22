Mariano García, campeón del mundo en los 1.500 metros en el Mundial de Atletismo indoor

Mariano García se proclamó este domingo campeón del mundo de los 1.500 metros en el Mundial de Atletismo de pista cubierta. El murciano se impuso en la final con una actuación sobresaliente y una marca de 3:39.63.

El español consiguió de esta manera su segundo oro en un Mundial 'indoor' tras el que logró en 2022 en Belgrado.

El de Mariano García es el primer oro en estos Mundiales después de las dos platas que lograron ayer con Quique Llopis y el relevo mixto de 4x400.

¡¡MARIANO GARCÍA, CAMPEÓN DEL MUNDO DE 1.500!!



🥇Espectacular Mariano García, que se cuelga el oro mundial con una carrera impecable (3:39.63) #WorldIndoorChamps



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Se trata de un gran resultado para el murciano, que no estuvo en los Juegos Olímpicos de París tras finalizar cuarto en el campeonato nacional. Tampoco compitió en el Mundial de Tokio al aire libre, pero ha vuelto a lo más alto con un oro.

Por detrás de Mariano quedó el portugués Nader con una marca de 3:40.26, que partía como favorito a llevarse el oro. En tercer lugar quedó el australiano Spencer con una marca de 3:40.26.

Mariano manda en la carrera

El murciano ya comentó antes de la carrera: "Voy a atacar, pero no voy a decir cuándo. Estoy rápido y me veo luchando por todo". Dicho y hecho, Mariano lideró la carrera desde los primeros instantes.

Aun así, logró mantener el ritmo con una poderosa zancada que le hizo no dejar que ninguno de sus oponentes lograse adelantarle. En las últimas vueltas aumentó la velocidad, pero Mariano siguió primero.

Ya en la última vuelta el ritmo era infernal, sobre todo por parte del portugués Nader, que llevó al límite a Murciano pero no pudo adelantarlo. Una actuación espectacular que ha llevado al español a su segundo oro en un Mundial.

Tras haber rebasado la meta, Mariano cogió la bandera de España, se la colocó en los hombros y dio dos vueltas de honor al campo con los aplausos de todo el público que vivió en directo la gran hazaña del español.

Mariano García con la bandera de España tras acabar la carrera. REUTERS

Otro español que también corrió la final fue Carlos Saez, que quedó octavo con un tiempo de 3:42.69. No pudo encontrar un buen ritmo al principio de la carrera, lo que le provocó caer en el último puesto.

En la última vuelta consiguió alcanzar al francés Le Grix que hizo un tiempo de 3:42.69, quedando en la última posición de la final Mundial de los 1.500 metros 'indoor'.