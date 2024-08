La atleta de los Juegos Paralímpicos de París que huyó de Afganistán: "Si te encuentran, te matarán"

Por tercera vez en la historia, los Juegos Paralímpicos contarán con un equipo de refugiados. En París estará conformado por ocho atletas que escaparon de la guerra, la dictadura u otras situaciones límites. Uno de ellos es la taekwondista afgana Zakia Khudadadi, que tiene una discapacidad en su brazo izquierdo.

Khudadadi se preparaba para los Juegos de Tokio 2020 cuando la ciudad de Kabul cayó en manos de los talibanes, quienes recuperaron el control de Afganistán. "El día que los talibanes regresaron a Kabul, el entrenador vino a verme inmediatamente y me dijo: 'Zakia, todo ha terminado para ti'", relata la taekwondista en un documental que se emitirá en France 2.

Zakia pertenece a la comunidad chií hazara, que ha sido perseguida durante décadas por los talibanes, y nació con una deformidad en su antebrazo izquierdo, por lo que enfrentaba un riesgo adicional en Afganistán. "Seguramente te matarán si te encuentran (...) A partir de hoy no te conozco, no me conoces", le advirtió su entrenador, obligándola a abandonar la federación afgana de taekwondo.

Desesperada, Zakia decidió enviar un video al Comité Paralímpico Afgano, que fue visto en París por Fahimeh Robiolle, una formadora en gestión de conflictos y vicepresidenta del club franco-afgano. "Descubro el rostro de un ángel, muy joven, magnífico, pide ayuda. Me dije: '¡No la vamos a dejar así!'", cuenta Fahimeh, quien se comprometió a ayudarla a salir del país.

Zakia Khudadadi finalmente logró llegar a Francia, donde fue acogida en el Instituto Nacional del Deporte, la Experiencia y el Rendimiento (Insep), el centro de excelencia del deporte francés. A pesar de las dificultades, pudo participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio bajo la bandera afgana, aunque fue eliminada en la primera ronda. A pesar de que varias naciones le ofrecieron asilo, decidió regresar a Francia, el país que le salvó la vida.

Desde entonces, ha trabajado para clasificarse para París 2024. "Zakia es un ejemplo, incluso para nosotros, de resiliencia. Nos gustaría que todos los luchadores tuvieran esa llama que hay en Zakia", afirma Haby Niaré, su nuevo entrenador. Aunque al final de una pelea complicada, Zakia logró clasificarse para los Juegos Paralímpicos en la categoría de menos de 49kg, su sueño de competir bajo la bandera francesa no se cumplirá: al no haber obtenido a tiempo la nacionalidad, Zakia Khudadadi formará parte del equipo de refugiados en París 2024, del 28 de agosto al 8 de septiembre.

El documental 'Un cuerpo perdido', dirigido por Thierry Demaizière y Alban Teurlai, se estrena el 20 de agosto en France 2 y explora de cerca la vida de varios de los atletas paralímpicos que componen el equipo de refugiados. A través de sus entrenamientos, campeonatos y las dificultades cotidianas que enfrentan, la película también plantea preguntas sobre la posición de las personas con discapacidad en la sociedad y la discriminación a la que se enfrentan.