Polémica en el Mundial de balonmano: expulsan a Paul Skorupa por morder a un rival y este lo niega

Gran polémica, una más, en el Mundial de balonmano. En este caso, el protagonista ha sido el jugador de la selección de Estados Unidos Paul Skorupa, quien ha sido acusado de protagonizar una de las acciones más antideportivas que se recuerdan. Tal y como parecen demostrar las imágenes, el pívot del equipo americano muerde a un rival en una acción que recuerda y mucho a la protagonizada en un partido de fútbol por Luis Suárez.

La acción se produjo en el partido que disputaban Estados Unidos y Bahréin en la ciudad de Malmö, ya que el Campeonato del Mundo se juega estos días en Suecia y en Polonia. A los diez minutos de la segunda parte, Skourpa, jugador que milita en las filas del Lübeck-Schwartau, equipo de la segunda división alemana, perdió los papeles y empezó a forcejear con un rival de la selección de Bahréin.

Su oponente en esta disputa era Husain Al-Sayyad. En un momento dado, Skorupa agarró de la camiseta a Husain y lo atrajo hacia él, agachando al mismo tiempo su cabeza hasta pegar su boca al pecho de su rival. En ese momento, el integrante del equipo bahreiní acusó a su rival de haberle propinado un bocado.

Los árbitros, que presenciaron el altercado, recurrieron a las imágenes grabadas en vídeo y a la opción del videoarbitraje para decidir la sanción que iban a poner al pívot del equipo de Estados Unidos. Tras consultar la polémica acción, no lo dudaron y mostraron una tarjeta roja a Skorupa. Justo después, le enseñaron también tarjeta azul, lo que indicaba que, bajo criterio arbitral, la acción podía ser merecedora de una sanción mayor, la cual se estudiaría después del encuentro.

El árbitro muestra la tarjeta roja a Paul Skorupa en el Mundial de balonmano

Cruce de acusaciones

Las imágenes parecían claras y la acción, cuanto menos, es sospechosa de haberse producido un mordisco fruto de una pérdida de nervios total por parte de Skorupa, a quien la tensión de una competición como un Mundial parece haberle jugado una mala pasada. Sin embargo, tras el choque, saltó la sorpresa. El americano se declaraba inocente y reiteraba una y otra vez que no había realizado tal salvajada.

"Me defendí con la cabeza, pero nunca le mordí. Puedes ser que su hombro esté un poco rojo, pero probablemente fue mi golpe con la cabeza lo que lo causó". Así se defendía Paul Skorupa tras su altercado con Husain Al-Sayyad en declaraciones recogidas por la radio danesa DR Sporten.



Sus palabras contrastan totalmente con las acusaciones del defensor de la selección de Bahréin, quien explicó una y otra vez que su agresor no solo le golpeó, sino que también le clavó los dientes: "Simplemente no sé qué pasó. Vinimos a jugar un partido de balonmano y trató de morderme en el brazo. Quizá quería provocarme, pero no le funcionó". Un testimonio que fue recogido por la misma cadena danesa.

Husain Al-Sayyad se convirtió en la gran estrella del partido con sus once goles y guio la victoria de su equipo por 27-32 frente a Estados Unidos. Un triunfo vital y que les mantiene con opciones de entrar en cuartos de final. Por su parte, los americanos se despiden ya del torneo.

