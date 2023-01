Piqué 'se acerca' a la NBA: viaje de negocios a París para seguir el Chicago Bulls - Detroit Pistons

La NBA regresó a Europa, algo que ya se ha convertido en habitual durante las últimas temporadas. Y lo hizo con un baño de estrella que eclipsó incluso el propio espectáculo del baloncesto. Los Chicago Bulls y los Detroit Pistons fueron los encargados de aterrizar en París para un auténtico partido que decidió Zach LaVine.

La franquicia que vivió su máximo esplendor de la mano de Michael Jordan se llevó el triunfo por 126-108 gracias a los 30 puntos de un inspirado LaVine y, bien secundado por un Demar DeRozan que terminó con 26. Por su parte, el mejor jugador de unos Pistons en caída libre fue Bogdanovic, autor de 25 tantos con tres triples.

El partido, disputado en París, tuvo mucho más que baloncesto y es que fue un baño de masas para muchas estrellas. Una de las que más destacó, y que más sorprendió, fue Gerard Piqué. El exjugador del Barça lleva varios días de actualidad desde que se estrenó la última canción de Shakira, esa en la que carga duramente contra el antiguo futbolista por haberle sido infiel y haber provocado el final de su relación.

Sin embargo, Piqué no solo es noticia por cuestiones polémicas, sino también por algunos éxitos como el crecimiento que está viviendo la 'Kings League', la competición de fútbol liderada por streamers de la que es fundador y que está teniendo unos éxitos de audiencia increíbles. No obstante, el viaje de Gerard a París no tuvo nada que ver ni con la Kings League ni tampoco estuvo marcado solo por el placer. Fue una excursión de negocios.

Piqué, la NBA y París

Piqué aprovechó el aterrizaje de la NBA en París para realizar un viaje a la capital francesa para pasarse por las oficinas de Sorare. El ambicioso e innovador exfutbolista, que ahora está revitalizando su faceta como empresario, es inversor de esta revolucionaria compañía desde el año 2020. Sorare es un juego de fantasía de fútbol en el que los usuarios compran, venden, intercambian y administran su propio equipo de manera virtual con tarjetas de jugadores digitales a través de la tecnología blockchain basada en Ethereum.

Su presencia no pasó desapercibida para nadie, empezando por la propia NBA, quien promocionó a través de sus redes sociales que el campeón de Europa y del Mundo estaba en París siguiendo el duelo entre los Bulls y los Pistons. Sin embargo, no fue ni mucho menos la única estrella de una gran noche bien parecía un All-Star.

Hasta París se desplazaron jugadores de fútbol como Aurelien Tchouameni, futbolista del Real Madrid que se encuentra de baja por una lesión en el sóleo, o los pilotos de Fórmula 1 Charles Leclerc, Pierre Gasly y Esteban Ocon. El encuentro también contó con la presencia de leyendas como Magic Johnson, uno de los mejores embajadores de la NBA, y también con otra estrella, en este caso en los primeros pasos de su carrera, y que sin dudará que hablar en los próximos años como Victor Wembanyama, quien se llevó una gran ovación.

