El polémico viaje de Tchouameni: se va a ver un partido de la NBA durante el Villarreal - Real Madrid

La noche parecía que se iba a tornar muy negra para un Real Madrid que iba camino del desastre ante el Villarreal. Los blancos llegaron a ir perdiendo por hasta 2-0 en el Estadio de La Cerámica y la eliminación estaba casi cantada. Por si fuera poco, para avivar el incendio en la 'Casa Blanca', empezaron a circular por redes sociales unas polémicas imágenes.

Se trataba de Aurelien Tchouameni, futbolista francés del Real Madrid que se encuentra de baja por lesión, presenciando en directo un partido de la NBA mientras su equipo iba camino de la tragedia en el antiguo Madrigal. No había viajado hasta Estados Unidos el jugador blanco, sino que lo había hecho hasta París.

Hasta allí había trasladado la NBA uno de sus habituales partidos que como cada temporada se suelen jugar en Europa. Sin embargo, no parecía lo más conveniente que un jugador que se encuentra lesionado y al mismo tiempo que juega su equipo, se encontrara más pendiente de lo que hacían los Chicago Bulls y los Detroit Pistons que sus propios compañeros.

Las críticas hacia el futbolista del Real Madrid no se hicieron esperar. Las redes sociales fueron un hervidero de comentarios hacia el centrocampista galo. Unos 'dardos' que hicieron ver a la joven estrella del equipo blanco que se había equivocado gravemente y que ese tipo de comportamientos, y más en un momento delicado, no ayudan.

Aurélien Tchouameni est aux NBA Paris Game Show.pic.twitter.com/AsYwZGlW14 — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) January 19, 2023

La rectificación de Tchouameni

Finalmente, Tchouameni pidió disculpas a través de sus redes sociales tanto al club como a sus compañeros. Y, por supuesto, a la afición, la cual se había sentido profundamente ofendida por el viaje de un jugador que, por otro lado, no había dado ni un solo problema desde su llegada al equipo este pasado verano.

"Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho".

Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho.🤍 — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) January 19, 2023

Lo que parecía que iba a ser un desastre, terminó siendo una noche redonda para los blancos. Vinicius, Militao y un gran Dani Ceballos consumaron la remontada madridista en Vila-Real y los de Carlo Ancelotti consiguieron pasar de ronda. Ya están dentro de los ocho mejores equipos de la Copa del Rey y siguen teniendo vivas sus aspiraciones de conseguir un título más.

Por su parte, Tchouameni, que sigue pendiente de recuperarse de esa lesión en el sóleo que ya le dejó fuera de la Supercopa de España y que le impedirá también jugar este fin de semana contra el Athletic, ha aprendido una valiosa lección que sin duda le servirá para toda su carrera. Siempre se forma parte de un equipo aunque no se esté sobre el terreno de juego. Más en momentos malos. Y, sobre todo, si se forma parte del club más importante del mundo, ya que jugador del Real Madrid se es las 24 horas del día y los 365 días del año.

