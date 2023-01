La NFL apunta al Nuevo Bernabéu: quiere jugar un partido en Madrid en 2025

Pocas cosas hay que los madridistas esperen con más ilusión que el estreno del nuevo Santiago Bernabéu. El coliseo blanco, historia del fútbol, va camino de convertirse en uno de los recintos deportivos más importantes del planeta. Su magnánima obra ha entrado ya en su fase final y se espera que pueda estar terminada para el verano de este año.

Los trabajos de remodelación del feudo madridista han sufrido notables retrasos por diferentes circunstancias, pero lo que más daño ha hecho al ritmo de producción ha sido la crisis de materiales y de transportes que ha provocado la guerra entre Rusia y Ucrania. Un conflicto que ha paralizado Europa y, por ende, el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, el estadio situado en el Paseo de La Castellana de Madrid se encuentra a pocos meses de ver por fin la luz y desde muchos sectores se espera con especial ilusión que este proyecto salga adelante. El Santiago Bernabéu va a pasar a ser un espacio 360 perfecto para albergar, además de partidos de fútbol, eventos de cualquier deporte (baloncesto, tenis, balonmano...) y cualquier tipo de celebración como conciertos o incluso grandes conferencias y ferias.

Un edificio innovador que convertirá al Real Madrid en un icono más mundial de lo que ya es. El último sector en sentirse atraído por el Santiago Bernabéu es la NFL. La liga de fútbol americano tiene decidido, dentro de su plan de expansión por Europa, intentar disputar un partido en España en torno al año 2025 y ha fijado sus miras en la capital y en su mayor joya: el nuevo Bernabéu. Una unión que ya valoran con buenos ojos tanto el club como el Ayuntamiento de la ciudad.

El nuevo Santiago Bernabéu

El Bernabéu, un reclamo

Madrid ha puesto en marcha en los últimos años un ambicioso programa que se denomina 'Capital Mundial del Deporte'. Gracias a esta iniciativa, la ciudad ha conseguido atraer hasta sus fronteras infinidad de eventos deportivos. Una tendencia que, tal y como ha confirmado Sofía Miranda, delegada de Deporte del Ayuntamiento, va a seguir al alza en los próximos años y con el Santiago Bernabéu como uno de los principales motores de ese crecimiento y de esa estrecha relación con el deporte.

La capital ha conseguido atraer algunos grandes eventos de cara a este 2023. Desde el Mundial Sub19 de Baloncesto femenino hasta una parte del Mundial de Hockey Hielo pasando por el Europeo de triatlón o el salto de categoría del Spanish Masters de Bádminton, que pasará a ser torneo del circuito mundial. Todas estas competiciones permitirán a Madrid ser también protagonista en aquellos países en los que estos deportes cuenten con mayor seguimiento, como sucede con la disciplina del volante en Asia.

"El resultado es muy positivo y hay que seguir trabajando en deporte base, deporte y salud, modernización de instalaciones y en convertir a la ciudad en gran referente como destino deportivo". Así valoraba este crecimiento la propia Sofía Miranda. Estas competiciones se podrán unir a otras ya existentes como el Mutua Madrid Open, el Open de España de Golf o el final de fiesta habitual de La Vuelta.

Pero además, este crecimiento no solo se proyecta hacia el 2023, sino también más adelante. Es lo que sucede con la NFL, quien está llevando a cabo un gran proceso de expansión en Europa y que ahora ha puesto sus ojos sobre el nuevo Estadio Santiago Bernabéu. La dirección del campeonato americano quiere disputar uno de sus partidos en Madrid y en el coliseo blanco a partir del año 2025.

Un proyecto que ya ha dado sus primeros, aunque pequeños pasos: "Al parecer, su objetivo es poder celebrar alguno aquí en 2025". La NFL ha puesto sus ojos sobre un feudo que, incluso antes de inaugurarse, ya es tendencia en el mundo por su belleza, su modernidad, su carácter vanguardista y multidisciplinar. Un espacio que tendrá como núcleo el deporte, pero que será una gran potencia económica en sí misma con bares, museos, restaurantes y centros de ocio y recreación.

Un elemento clave para una ciudad que no ha perdido de vista el viejo anhelo de optar a unos Juegos Olímpicos, aunque lo más probable es que ese reto no se pueda afrontar, como mínimo, hasta el año 2040: "El camino es muy largo y hay que ser honestos. Hace cuatro años, Madrid no tenía ningún evento deportivo relevante programado. El esfuerzo ha sido titánico y una candidatura se construye a 15 años... Queda camino hasta para plantearlo y si Madrid se presentara, después de tres derrotas, tendría que ser para ganar".

Los aros olímpicos en la sede del Comité Olímpico Internacional en Lausana. REUTERS

El plan de la NFL

La NFL es uno de esos grandes mercados que no paran de crecer y que ha puesto, de manera decidida, sus ojos sobre Europa. La dirección de la competición tiene un anhelo a futuro y es crear su propia conferencia en el Viejo Continente con cuatro franquicias propias. Todo por intentar contagiar a los aficionados europeos su amor por un deporte que parte de su ADN.

Al igual que han terminado aceptando casi como suyo un producto como el fútbol impulsando la MLS, pretenden hacer lo propio con dos de sus mayores valores, la NBA y la NFL. Ahora, ambas competiciones rivalizan por ver cuál se asienta antes en un nuevo territorio que está por conquistar. A pesar de que el baloncesto es un deporte mucho más seguido en Europa, lo cierto es que el fútbol americano se está moviendo mejor.

Este año se van a disputar hasta cinco partidos de la temporada en territorio europeo. El primero de ellos se jugó en Londres, ya que el Reino Unido es uno de los países al que más se han acercado. Allí, su Santiago Bernabéu es el nuevo Tottenham Stadium del club de Daniel Levy. No obstante, otros como Alemania le siguen de cerca. Pero dentro de este programa también se encuentra España.

La NFL ha abierto ocho mercados fuera de las fronteras de Estados Unidos en los que promocionar de manera potente su producto: Canadá, México, Brasil, Reino Unido, Australia, Alemania, China y, como no, España. La parte fundamental de este nuevo proyecto era dar la posibilidad a varios equipos de explotar sus derechos audiovisuales y comerciales en estos países. Los dos equipos que tienen su mercado en territorio nacional son los Miami Dolphins y los Chicago Bears.

Es precisamente el equipo con sede en el estado de Illinois quien tendrá, en pocos días, uno de esos eventos en la ciudad de Madrid fruto de esa expansión. El Campo de Rugby de Las Leonas será la sede a partir del próximo 2 de febrero de un campus que organizarán los Chicago Bears con varios colegios de la capital para promocionar su deporte y también la propia franquicia, haciendo así que sean más conocidos en un nuevo territorio y que las nuevas generaciones conozcan plenamente un nuevo mundo.

Este tipo de eventos caminan de la mano con el deseo que tiene el Real Madrid de hacer de su nuevo estadio un recinto universal. Un lugar que tan pronto pueda acoger una exhibición entre dos leyendas del tenis como Rafa Nadal y Roger Federer, un partido de los Dallas Mavericks de Luka Doncic o, por qué no, un encuentro de la NFL. Por si fuera poco, el otro equipo americano que tiene en España su mercado de explotación, los Dolphins de Miami, también guarda una cierta relación con el fútbol y con el Real Madrid.

Su propietario es Stephen Ross, quien a su vez es el líder de la organización que celebra cada verano la International Champions Cup (ICC), esa competición que reúne a los mejores clubes del mundo en Estados Unidos en cada pretemporada. Ponerse en conversaciones con el Real Madrid es una posibilidad que tiene abierta y que acerca el hecho de que el equipo de Florida pueda ser uno de los primeros en traer la NFL hasta Madrid y hasta el nuevo Santiago Bernabéu. Lo que es indudable es que la maquinaria ya está puesta en marcha con el 2025 como fecha límite.

