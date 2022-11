'Tío' Chen, el atleta chino que completa maratones en tres horas sin dejar de fumar en todo el recorrido

Su imagen se ha hecho viral en las últimas horas. Se trata de 'Tío' Chen, un corredor de maratones que se ha convertido en el gran protagonista de las redes sociales recientemente, pero no por sus habilidades como deportista. O sí, según se mire, porque no se conocen muchos datos sobre grandes atletas que sean capaces de completar una maratón como lo hace este hombre: sin parar de fumar ni un instante.

Se conocen pocos datos sobre la figura de 'Tío' Chen, más allá de que es un aficionado al atletismo de unos 50 años que se ha hecho viral tras completar una maratón en la localidad de Guangzhou, al noroeste de Hong Kong. Su rostro está por todos lados y es que este corredor fue capaz de terminar la carrera en un tiempo de 3 horas y 28 minutos. Una marca nada desdeñable.

Sin embargo, lo que parece ser todavía más meritorio es que fue capaz de llevar a cabo su gesta fumando durante todo el recorrido. En redes sociales han circulado ya varias fotos de 'Tío' Chen durante diferentes momentos de la carrera y en todas ellas aparece dándole caladas a un cigarrillo. Parece que va sobrado de capacidad pulmonar a pesar de que su práctica no sea de lo más recomendable.

[La Behobia muestra los peligros de llevar el cuerpo al límite en el deporte: "Es vital escuchar los avisos"]

El rostro de 'Tío' Chen se comenzó a popularizar al poco de terminar la prueba. Esto llegó a oídos de la organización de la prueba que decidió ayudar a que la historia de este atleta se conociese en todo el mundo y decidió confirmar que, efectivamente, había conseguido completar los 42 kilómetros y 195 metros de la prueba. Además, verificó su hazaña subiendo a su cuenta oficial la imagen que confirmaba el tiempo y el dorsal de Chen.

China, cincuenta años, le llaman "tío Chen". Hizo 42 km en tres horas, 28 minutos y 45 segundos. pic.twitter.com/genPoIPgT0 — BCN LEGENDS (@bcnlegends) November 15, 2022

El registro marcado por este corredor chino le sirvió para finalizar la prueba en la posición 574 de los 1.500 participantes con los que contaba la prueba. Sin duda, una actuación muy positiva, especialmente si se tiene en cuenta las particularidades condiciones en las que fue desarrollada, cigarrillo en boca sin parar de echar humo.

[La polémica del género 'no binario' en la maratón de Nueva York por la desigualdad de premios]

Un runner-fumador habitual

Al parecer, esto no se trata de un hecho aislado para Chen, ya que es una costumbre que ha puesto en práctica en muchas otras ocasiones. De hecho, ya había realizado esta prueba fumando. Fue en el año 2018, cuando cruzó la meta en un tiempo de 3 horas y 36 minutos. Chen no solo fuma mientras corre distancias por encima de los 42 kilómetros, si no que con el paso del tiempo mejora su forma, ya que en cuatro años ha sido capaz de rebajar su marca en ocho minutos.

Esta peculiar e insalubre técnica la puso en práctica también en la Maratón de Xiamen, cuando completó la prueba parando el reloj en un tiempo de 3 horas y 32 minutos. Según parece, la recién realizada en Guangzhou podría ser su mejor actuación mientras no para de darle caladas a un cigarrillo.

[La sombra del dopaje sistemático golpea a Kenia: diez atletas cazados en diferentes controles]

'Tío' Chen ha despertado comentarios de todo tipo. Desde quienes ven esta conducta como algo gracioso y como una anécdota, hasta aquellos que pueden ver un peligro que ciertos runners quieran imitar y superar su reto. Por ello, también ha recibido algunas críticas en redes sociales. "Este tipo de comportamiento debería prohibirse en la carrera" afirmaba un usuario y "me siento mal por los corredores que lo rodean" apuntaba otro.

Sigue los temas que te interesan