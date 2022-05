La selección española de rugby luchará "dentro y fuera de los despachos" por su plaza en el Mundial

Los jugadores de la selección española de rugby dieron una esperada rueda de prensa para anunciar su plan para pelear por el Mundial 2023. El combinado nacional fue expulsado administrativamente por World Rugby, pero esperan poder recuperar la plaza en los próximos 15 días de apelación. Una pequeña representación del XV del León ha asegurado que lucharán "dentro y fuera de los despachos" junto a la Federación para recuperar su plaza en la cita del año que viene.

Fernando López fue quien llevó el protagonismo en la comparecencia tenida lugar después de reunirse con los cargos de la Federación. López aseguró que se clasificaron para el Mundial "después de mucho esfuerzo y sacrificio" y tras ganarse "en el campo" el "derecho de estar" en el torneo hasta perderla por "decisión administrativa". Por lo tanto, el capitán ha querido dejar claro que los culpables no son los jugadores de la selección.

"Llegamos a una serie de conclusiones", ha indicado López. "Tanto la federación como nosotros queremos ir a la Copa del Mundo, vamos a luchar dentro y fuera de los despachos para que sea así", ha adelantado. "La FER nos ha dicho que no es la culpable de la sanción, pero sí la responsable de la situación en la que nos encontramos".

Fernando López y Lucas Guillaume durante la comparecencia del XV del León

Por ello, tras la tensión de los últimos días, van "a trabajar de forma coordinada para alcanzar" el "objetivo común". "Entendemos que las personas culpables deberán asumir las consecuencias de sus acciones en todos los niveles. Estamos muy afectados. Nos estamos jugando la ilusión de un país. Además de vuestro apoyo necesitamos vuestra ayuda", ha reclamado a los medios de comunicación.

Los jugadores, además, han incidido en que hay que estar "juntos en esto" porque si no "no hay opción de ir a la Copa del Mundo". Respecto a la defensa legal que se llevará a cabo, tanto la plantilla como la Federación están trabajando. "Estamos hablando con la FER. La Federación tiene algunos abogados, nosotros hemos buscado a otros. Nos está acompañando gente desde Francia, desde España y desde Inglaterra. Pero todavía no hemos firmado nada", han asegurado.

Van den Berg, 'desaparecido'

El XV del León ha evitado dar nombres de los culpables, pero han reconocido que todo el mundo sabe quiénes han sido los responsables de la alineación indebida de Gavin Van den Berg tras presentar, presuntamente, una documentación con fechas erróneas. Los jugadores, según han reconocido, no han hablado con él.

"Los culpables son los que son. Ellos mismo lo saben. Hablamos con nuestro abogado y nos dijo que no podemos dar los nombres. Pero son los que son, todos lo sabemos. Mucha gente los conoce. Y ojalá que lo paguen, porque el daño que nos hicieron no solo a jugadores, a todo el rugby español", han espetado los jugadores.

"Hay un juicio que está en curso y no podemos decir muchas cosas por confidencialidad. Pero si nos dan la oportunidad de apelación, es que todavía hay oportunidad. Nosotros lo que queremos es pelearlo hasta el final. Cuando digo nosotros es también la Federación", han concluido su corta rueda de prensa.

