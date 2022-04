Dimite el presidente de la Federación Española de Rugby tras la sanción que deja a España sin Mundial

Bombazo en el entorno del rugby español. Tras la sanción recibida por el equipo nacional que les ha dejado fuera del último mundial, el presidente de la Federación ha decidido anunciar su dimisión. Alfonso Feijoo ha comparecido en rueda de prensa junto a su vicepresidente José María Epalza para comunicar su decisión tras unas últimas horas muy convulsas con cruces de acusaciones entre el ente federativo y la plantilla.

El acto ha tenido lugar en la sede del Consejo Superior de Deportes donde los dos integrantes de la cúpula federativa han dado sus explicaciones sobre lo sucedido. Además, Feijoo ha confirmado que cuando termine todo el proceso que deberá dictar si España puede o no finalmente disputar el próximo campeonato del mundo, dejará su cargo.

World Rugby sorprendió a todos imponiendo una dura sanción a selección española que dejaba al XV del León sin su gran sueño, la disputa del próximo Mundial. La plantilla quedaba totalmente destrozada ya que considerban haberse ganado su plaza en el campo en buena lid. Fueron los propios jugadores, a través de uno duro comunicado, los que pidieron la dimisión de la presidencia tras considerarles culpables de lo que había sucedido.

La selección española de rugby durante un partido Cedida por Kiwi House a EL ESPAÑOL

El motivo de la sanción fue incurrir en una falta de alineación indebida por parte de la selección española en dos de los partidos correspondientes al Campeonato de Europa y que también servían para la clasificación para el Mundial de Francia del próximo curso. Rumanía presentó una denuncia por la presencia del sudafricano Gavin Van der Berg con España, motivo por el cual ya se habían quedado fuera de la anterior cita en Japón.

El hecho es que se había producido una falsificación del pasaporte del jugador sudafricano a través de una fotocopia trucada. Tras la denuncia lanzada por Rumanía, a World Rugby no le ha quedado más remedio que seguir hacia delante con una sanción que ha generado un auténtico terremoto en el entorno de la selección.

Ahora, la FER, a través de su presidente y su vicepresidente, ha salido a dar las explicaciones que han considerado oportunas junto con el anuncio de la dimisión de Feijoo: "Somos responsables, pero no culpables. Hemos sido engañados, nunca pensé que nadie pudiera falsificar un documento. Vamos a recurrir ante World Rugby y después presentaré mi dimisión".

España prepara su recurso ante la federación internacional, pero hay pocas esperanzas de ganar la contienda. Además, Feijoo ha aprovechado para exculpar al jugador, ya que consideran que no tiene culpa de lo sucedido, y sí al Club Alcobendas, entidad para la que compite habitualmente Gavin Van der Berg.

La explicación del caso

Según la información que manejaba la FER, el jugador sudafricano sí disponía de las condiciones necesarias para ser alineado y poder jugar con España. Estas eran haber permanecido durante 36 meses de manera continua en España, sin haber estado fuera del país más de 60 días. Sin embargo, el fallo en el caso estaría en uno de sus regresos desde su país natal hasta territorio nacional, el cual se habría demorado más de la cuenta hacieno que se incumpliera ese segundo propósito. Van der Berg les presentó una fotocopia modificada de su pasaporte y de ahí que fuera alineado a partir del partido ante Holanda.

World Rugby, una vez estudiado el caso, sancionó a España con cinco puntos de sanción por cada uno de los dos partidos en los que fue alineado Van der Berg, además de una multa de 28.000 euros. Esto significaba que la selección se quedaba fuera de la próxima cita mundialista en Francia.

Manuel Marie Ordas avanza con el balón ante la oposición del jugador portugués, Jean Sousa EFE

El enfado de la selección

Antes de la dimisión de Feijoo, los jugadores ya había emitido un comunicado pidiendo responsabilidades al presidente de la Federación tras el escándalo vivido: "Pedimos la dimisión y la limpieza de la Federación. Queremos tomar distancia de estos dirigentes que no han hecho más que arruinar dos veces nuestra participación en el Mundial".

"Nuestro trabajo estuvo bien hecho, logrado y doblemente opacado por la incapacidad de realizar un buen trabajo, desde el presidente hasta el último directivo encargado de chequear la elegibilidad de cada uno de los jugadores. Nos sentimos descuidados, desprotegidos por nuestra federación y que no estamos de acuerdo con nada de lo que han dicho hasta ahora. Como grupo queremos despegarnos de todas las mentiras y la ineficiencia de la Federación".

El presidente de la FER también valoró estas palabras del equipo nacional después de anunciar tanto su intención de recurrir la sanción como de abandonar su cargo al término de la contienda: "Lo valoro como lo que es, me sorprenden algunas cosas, pero acepto que me pidan la dimisión. Pero ya la he planteado yo por delante, así que está concedida. Y cuando el presidente sale, todos salen".

[Más información: España se queda sin su primer Mundial de Rugby en 24 años por alineación indebida en la clasificación]

Sigue los temas que te interesan