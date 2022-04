La raza de Carolina Marín que vale una semifinales del Europeo: "Se nota mi determinación en la pista"

Carolina Marín consiguió este jueves el pase a las semifinales del Europeo de bádminton que se está celebrando en Madrid, en las pistas polideportivas de Gallur. La jugadora onubense tiró de raza y de calidad a partes iguales para derrotar a una dura rival como era la danesa Line Kjaersfeldt, séptima cabeza de serie del torneo.

Para la andaluza, que está haciendo su regreso en la capital de España después de más de once meses de lesión tras romperse el ligamento cruzado de su rodilla el pasado mes de mayo, esta ha sido su primer gran escollo. Las sensaciones de 'Caro' siempre han sido muy positivas desde que arrancó su andadura en Madrid. Sin embargo, poder superar sus flaquezas ante Line y sus peores momentos en el partido le han dado moral para sentirse competitiva también cuando la contienda estaba en el alambre.

Además, Carolina sabía que el duelo ante Kjaersfeldt tenía un morbo especial ya que siempre ha sido la china en el zapato de Dinamarca en Europa. Los daneses son los grandes especialistas en esta disciplina dentro del Viejo Continente y ella llegó para cambiar la historia. Así de contenta se mostró la onubense en declaraciones a la Federación Española de Bádminton recogidas por Europa Press.

Carolina Marín salvando un punto complicado ante Line Kjaersfeldt en el Europeo de bádminton Europa Press

"Sabía que era un partido complicado. Line es una rival que hemos jugado muchas veces, sé que me tiene muchas ganas, todas las danesas quieren ganarme y estábamos preparados. Lo hemos analizado muy bien el partido. Un poco frustrada conmigo misma en ese segundo set por no haber podido controlar bien las condiciones del partido ni mis emociones en ciertos momentos".

Carolina se llevó la victoria en poco más de una hora de intenso juego e intercambio. Arrasó en el primer set guiada por el apoyo del público, 21-11. Sin embargo, en la segunda manga llegaron los apuros y cedió con claridad por 14-21. El tercer y decisivo set, lo arrancó mal, y se vio por detrás en el marcador 5-9. Pero ahí sacó toda su raza.

"Ha sido importante salir al tercer set con la determinación que me caracteriza y aparte de todo el tiempo que llevo sin jugar, hemos dado un paso más hoy por solventar el partido y conseguir la victoria". Finalmente, terminó remontando para llevarse el triunfo por 21-17.

Carolina Marín y Fernando Rivas celebrando una victoria Europa Press

El aprendizaje de 'Caro'

Para Carolina Marín, la clave ha estado en llevar a su rival al límite sabiendo sostener también sus propias limitaciones, pero sin mostrarlas: "Es una de las claves del partido, una de las cosas que me quiero llevar para lo que queda de torneo. Mostrar esa determinación y esa presencia en la pista, ella ha empezado a cometer errores, yo la he forzado bastante. Después de tanto tiempo sin jugar, esa determinación se ha notado en la pista, ella lo ha notado, yo quería que ella lo notase y eso es lo que me quiero llevar".

Las semifinales serán otra guerra sin cuartel contra la turca Neslihan Yigit, pero el sueño de la sexta corona continental sigue vivo: "Siempre quedan armas, cuando una está un poco más nerviosa o el partido está más igualado. En ciertos momentos he utilizado herramientas que he estado trabajando. Quiero descansar, analizar qué necesito mejorar. Yigit es una rival dura, muy peleona, saldremos a por todas y a seguir disfrutando del torneo".

[Más información: La nueva Carolina Marín brilla en su regreso: "La lesión está olvidada y aquí empieza el camino a París"]

Sigue los temas que te interesan