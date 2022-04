Nico, otro problema para el Barça en la lucha por la Champions: adiós al final de temporada por lesión

Más problemas para el FC Barcelona en este aciago final de temporada. Nico González ha sufrido una grave lesión en el pie que le mantendrá fuera de los planes de Xavi Hernández hasta que concluya la temporada. Pésima noticia para el técnico catalán que pierde así a una de sus mejores alternativas para el centro del campo en un momento en el que la medular azulgrana no pasa por su mejor situación con la lesión de Pedri y el bajo rendimiento de Frenkie de Jong.

El conjunto azulgrana ha informado de que el centrocampista, hijo del mítico jugador del Deportivo de La Coruña Fran González, sufre una fractura en el cuarto dedo del pie izquierdo. En el propio parte médico facilitado por la entidad culé no se especifica tiempo de baja, pero todo hace indicar que el canterano no se volverá a vestir de corto este curso.

Un nuevo problema para un Barça que va de mal peor en este trágico final de temporada. Los azulgranas ya no pueden pelear por un título que el Real Madrid tiene en el bolsillo, pero sí están inmersos en la pelea por entrar en los puestos de Champions, un hecho que es clave tanto a nivel deportivo como, sobre todo, económico.

Nico González dirigiendo una posesión Reuters

La baja de Nico González supone un contratiempo realmente importante para el conjunto azulgrana que cada vez tiene menos recursos en su medular. Al igual que el canterano, Xavi tampoco podrá contar con Pedri, que sufre una lesión muscular que le tendrá apartado de los terrenos de juego hasta que comience la pretemporada del próximo curso.

El canario se lesionó en el fatídico partido contra el Eintracht de Frankfurt. Tuvo que retirarse al descanso con lo que parecían ser unas simples molestias. Sin embargo, pasadas pruebas médicas, se confirmaron los peores pronósticos. Ahora ha sucedido algo similar con Nico quien ha caído en el último entrenamiento del conjunto azulgrana.

Un golpe ha derivado en una complicada fractura del cuarto dedo de su pie, lo que podría tenerle fuera de los terrenos de juego durante varias semanas. Así pues, el canterano se despide de lo que queda de curso en un momento también muy importante para él.

Nico, en plena renovación

Nico se encuentra en plenas negociaciones para certificar su continuidad en el conjunto azulgrana. Joan Laporta y su equipo tienen su nombre apuntado en la lista roja de operaciones por abordar. Ahora que acaban de cerrar la de Ronald Araujo y que siguen estudiando la operación de Gavi, uno de los siguientes pasos será concretar el acuerdo con Nico González.

Nico González celebra su gol ante Osasuna. EFE

De momento, el pacto que hay entre ambas partes sería hasta 2028 y aunque estaría muy cerca de llevarse a cabo, todavía no es oficial. No obstante, en el Barça no descartan que se pueda anunciar próximamente. Además, sería un motivo de alegría para el jugador ahora que está sufriendo el bache de la lesión.

Xavi no podrá volver a contar con Nico, pero tiene la buena noticia del regreso por fin de Ansu Fati, que intentará hacer su tercera vuelta esta temporada. El objetivo con el joven atacante es que pueda concluir el curso sin prisas y con buenas sensaciones, para volver a recuperar su estatus el próximo año.

[Más información: Así golpearán las obras del Camp Nou a las cuentas del Barça: acuerdo con Spotify, la mudanza y menos aforo]

Sigue los temas que te interesan