La polémica bronca del 'Profe' Ortega a los jugadores del Atleti: "¡No sois bailarinas de ballet!"

El 'Profe' Ortega siempre ha sido especialmente conocido por sus métodos un tanto agresivos y polémicos. Es una persona vehemente en sus comportamientos y en sus gestos. Amantes de la intensidad, también tiene buena parte del mérito de todo lo que ha conseguido el Atlético de Madrid durante la etapa del 'Cholo' Simeone en el banquillo rojiblanco.

Sin embargo, sus detractores consideran que sus formas están, en muchas ocasiones, fuera de lugar. Y eso es lo que se ha puesto a debate una vez más de unas polémicas imágenes que han trascendido del último entreno del club colchonero y donde ha quedado filmada una bronca del preparador a sus jugadores.

Mientras Ortega corrige cómo deben hacer un ejercicio para que sea efectivo, se les escucha a pleno grito soltar alguna frase que ha sido muy criticada en redes sociales, donde se ha viralizado el vídeo. En especial, una de ellas: "¡No son bailarinas de ballet!".

El integrante del cuerpo técnico de Diego Pablo Simeone se queja de que sus futbolistas dan una serie de saltos que no tienen que hacer y que además están mal ejecutados. Por ello les recrimina que si dan esos saltos es porque no están ejecutando correctamente lo que él les ha ordenado. Una situación que le lleva a perder los nervios porque ve que el timing de sus futbolistas en la tarea no es el correcto.

Fruto de esa desesperación, y dentro del contexto de confianza que se manejan en estas situaciones, el 'Profe' Ortega les hace esa puntualización que, para muchos, ha sido bastante desafortunada. Hay quienes critican que se introduzca una disciplina tan difícil como es el ballet en la conversación y quienes ven su mensaje como un tanto sexista. Lo cierto es que ataques no han faltado. Algunos han ido más allá y han usado calificativos como "sinvergüenza".

Así es como arrancan las explicaciones del técnico a sus jugadores para que realicen el ejercicio en cuestión correctamente: "No me apoyo, no me apoyo. Si yo no tengo un buen paso, no termino haciendo esto". Y en ese momento, realiza un salto en clara actitud burlesca, en recriminación a lo que estaban haciendo los jugadores del Atleti que estaban involucrados en dicha tarea.

La frase de la discordia

"¡No soy una bailarina de ballet, soy un jugador de fútbol! Y un jugador de fútbol cuando se apoyó bien acá, tiene buen paso y se viene para acá. La pelota cuando rebotó ya está acá". Así prosigue con sus explicaciones antes de sacar a relucir los famosos botes de sus jugadores: "¡No me hagas el saltito, eh! Si hay saltito es porque no estás corriendo como tienes que correr y no estás en timing".

En ese momento, una vez hechas sus correcciones, el 'Profe' Ortega echa mano de su silbato y vuelve a retomar la sesión. Los jugadores vuelven a poner la pelota en juego y el entrenamiento prosigue mientras el preparador sigue atento su evolución pidiendo timing a sus futbolistas para no repetir los errores ya corregidos. Sin embargo, esa ya famosa frase había quedado guardada y provocando una ola de comentarios en redes sociales.

