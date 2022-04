Koeman: "Cuando me fui, el Barça estaba a 8 puntos y ahora casi al doble"

Primera vez de Ronald Koeman hablando en España desde su destitución como entrenador del FC Barcelona. Desde octubre no hablaba en terreno español, hasta este jueves en la presentación de un evento solidario que se celebrará el 8 de julio y cuya recaudación irá destinada a la Fundación Cruyff.

Koeman respondió a las preguntas de los allí presentes. Reveló que todavía no ha pisado el Camp Nou desde su despido y volvió a hablar sobre su salida del Barça. Entre algún recado que dirigió a la directiva que preside Joan Laporta, el ahora seleccionador de Países Bajos pidió respeto para su sucesor en el banquillo culé, Xavi Hernández.

"No he hablado mucho por respeto al club. No es bueno que cada vez tenga que entrar en preguntas de este tipo. Yo he sentido, en otros clubs, sobre todo en dos años como seleccionador, que sabemos exactamente el riesgo de ser entrenador: si las cosas no funcionan como el club piensa, te pueden echar. Pero, a mí, por parte del presidente dejaba dudas. Off the record decía no sé si sigue, tenemos dudas... No es bueno. Hay que hablar claro hacia adentro, pero hacia afuera defender entrenador. Si no apoyas a tu entrenador, aún es más complicado", explicó de su marcha.

Respecto al Barça actual dijo:"Seguramente ha mejorado en unas cosas. Han fichado tres delanteros o tres jugadores que pueden jugar arriba. No es bueno comparar. Cuando me fui, el Barcelona estuvo a ocho puntos y ahora casi al doble. No es bueno comparar. La tarea de Xavi es igual de complicada que yo.

Xavi Hernández en la banda del Camp Nou EFE

No hace falta mentir, si pierdes los últimos partidos en casa es por algo. Esta es la realidad hoy en día del Barcelona. Necesita tiempo para volver a lo que fue y, por so pido la tranquilidad y no pensar que no hemos ganado títulos... hay que pensar a largo plazo, poner confianza y apoyo al entrenador", añadió.

En cuanto a su etapa, repasó todas las trabas que se encontró en el camino hasta su despido: "Puedo escribir un libro. Nos pasaron muchas cosas. Tema covid, falta de presidente durante un tiempo, tuve que contestar todo tipo de preguntas, no poder fichar los jugadores que queríamos, el fair play complicado, sin Leo Messi de un día a otro, sin Griezmann el último día de mercado... me han criticado mucho por Luuk. Para mí siempre ha sido un jugador que me ha funcionado en su función. Menos mal que ha dado 5 ó 6 puntos para el Barça. No me siento un entrenador que ha fracasado".

Comparación con Xavi

"No quiero entrar más en ese tipo de preguntas. Digo las cosas a la cara y espero lo mismo de los demás. Lo pasé mal. Ser entrenador del Barcelona es una tarea muy complicada y Xavi lo sabe. Pido apoyo por él y le deseo mucha suerte. Todos somos culés". Y añadió esto cuando le dijeron si él ya estaría despedido con los resultados de Xavi: "No voy a contestar porque no tuve este apoyo del club y ojalá sí lo tenga Xavi".

"No se puede comparar un entrenador. Hay más maneras de ganar. Ganamos la Copa con un gran fútbol. No hay hoy en día un sistema claro. El Barcelona no puede fichar a los mejores del mundo. Hemos visto que City y Liverpool son mejores, y esto no es culpa de una persona, entrenador o presidente. Hay muchas razones", concluyó.

