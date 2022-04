Carolina Marín vuelve a competir: "Una medalla no deja de ser el camino tras todo el proceso"

Madrid acoge el Campeonato de Europa de Bádminton. En el torneo estará presente la española Carolina Marín, quien vuelve a las pistas con el deseo de poder alcanzar los puestos de medalla. Antes de que se dé el pistoletazo de salida, la onubense ha hablado ante los medios de comunicación.

Su primera rival es Katarina Tomaiova. A ella se ha referido en rueda de prensa: "Lo que quiero es seguir todo lo que hemos entrenado. Este proceso de mejorar cosas de mi juego en las que antes fallábamos. Porque con las lesiones hemos podido mejorar detalles. Tengo confianza sabiendo que competir es diferente a entrenar. Pero como he trabajado en volver estando al cien por cien no tengo por qué dudar".

Pese a volver de lesión, se espera que Carolina Marín pueda superar sin mayores problemas las primeras rondas. Después llegará lo 'gordo': "Yo el cuadro lo he visto. No soy como otros deportistas que no quieren saber cómo va. Eso sí, no sé ni con quién jugaría en cuartos. Si todo va bien, sé que jugaríamos contra las danesas en cuartos, semis... Pero para eso tengo que ganar mi primer partido", confesó.

Carolina Marín, en rueda de prensa antes de los Campeonatos de Europa de Bádminton EFE

La volantista española se centra en su juego y posibilidades en vez de fijarse en las rivales. Algo que ha hecho a lo largo de su carrera. "Evidentemente, he seguido el bádminton mundial y sé cómo está el panorama. Pero prefiero trabajar en mi propio juego y junto a mi equipo establecer cada plan estratégico antes de cada partido", ha comentado.

En cuanto a sus objetivos, ha apuntado lo siguiente: "Estaría contenta saliendo de Madrid sin problemas en la rodilla. Una medalla no deja de ser el camino después de todo el proceso. Es primordial disfrutar y ganar o perder será en base a tu desarrollo sobre la pista. Si hace un año me dicen que iba a volver y en Madrid... No me lo creería. Así que vengo a ser feliz con la competición".

Un nuevo comienzo

Después de quedarse sin el Mundial que se celebró en España, Carolina Marín se enfrenta al futuro con optimismo. Un nuevo comienzo que da inicio con este Campeonato de Europa de Bádminton: "En junio empezará todo fuerte. Habrá muchos torneos hasta enfocar el Mundial en la tercera semana de agosto después de una concentración en Sierra Nevada".

[Más información - La revancha de Carolina Marín: del sueño roto del Mundial de Huelva al reto del Europeo de Madrid]

Sigue los temas que te interesan