Carolina Marín continúa su paso triunfal en el Europeo de bádminton y pasa a cuartos de final

Carolina Marín no tiene freno. La jugadora española ha vuelto tras casi un año de lesión y hasta el momento está cuajando una participación espectacular en el Europeo de bádminton que se está celebrando en la ciudad de Madrid. La onubense, que se encontraba muy nerviosa en su debut de este martes por todas las emociones que se amontonaban en su cabeza, supo gestionarlo para tener un estreno brillante.

En su segunda puesta en escena, su nivel ha ido in crescendo y ahora vuelve a recordar a la Carolina de sus mejores días. Ha conseguido vencer en octavos de final a María Ulitina y ya está en la fase de cuartos. Esta segunda victoria ha llegado por la vía rápida y es que la española se ha puesto en modo ciclón.

En solo 23 minutos ha conseguid arrollar a su rival en dos sets. Con un doble resultado de 21-7 y 21-8 ha sellado su avance a la siguiente ronda. Cierto es que Ulitina estaba situada la 59 en el ránking mundial, pero el nivel ofrecido por Carolina ha sido sublime. No solo no ha dado ni una sola opción a su oponente, si no que ha puesto la directa, ha sacado todo su repertorio y ha firmado una victoria de las que demuestran fortaleza de campeona.

Carolina Marín ejecuta un golpe en una posición complicada en el Europeo de bádminton de Madrid 2022 EFE

A pesar de todo el tiempo que ha estado de baja, 'Caro' no ha escondido en ningún momento que su ilusión y que su reto es levantar su sexta corona continental. Defiende el título ganado en 2021, su último gran éxito antes de su lesión, y confía en volver a repetir su gran hazaña. No obstante, es imposible eludir el hecho de que en esta ocasión será notoriamente más complicado debido al tiempo de inactividad. Pero Marín de momento va sin frenos.

La pista madrileña de Gallur está testigo del buen nivel de la andaluza que, tras la derrota de Bea Corrales, se ha quedado como única representante nacional en el torneo. Tras derribar en su debut a la checa Katerina Tomalova, ahora ha arrollado a Ulitina sin dar opción a la sorpresa. Carolina Marín arrancó su concurso de la mejor manera posible: parcial de 6-0 que descolocó a Ulitina por completo. Con un juego muy directo y sin fisuras, se puso rápido con una ventaja muy clara.



El partido perfecto

'Caro' pudo variar su estilo para probarse en todo tipo de situaciones, alargando los intercambios de golpes y atacando con decisión para buscar los puntos débiles de su rival. Fue el partido perfecto para encontrar ritmo y sensaciones. La ucraniana terminó desquiciada y entregando el primer set sin oponer resistencia.

La segunda manga tuvo un guion muy parecido, ya que Ulitina comenzó su participación casi derrotada. Veía imposible meter mano a la mejor jugadora del mundo que se movía como un huracán por la pista. Sin mayor dificultad, 'Caro' fue quemando etapas hasta certificar su triunfo por la vía más rápida posible. Ni media hora de duelo.

Carolina Marín salvando un punto imposible en el Europeo de bádminton 2022 de Madrid EFE

Ahora, su siguiente paso será la danesa Line Hojmark Kjaersfeld, séptima cabeza de serie del torneo y verdugo de Bea Corrales. Este será un enfrentamiento mucho más duro para una Carolina que entra en la recta final, donde tendrá que medir de verdad su nivel y su progresión. Si consigue vencer, más allá de por su lógica continuidad en el torneo, Marín habrá comprobado que de verdad está ya para competir contra las mejores.

Como ya le sucedió en su debut, la grada volvió a vibrar con cada segundo del partido de la jugadora onubense. Cada vez que Carolina conectaba con el volante, la grada era un clamor en su favor. Una sensación que está llevando en volandas a la española en su regreso. De hecho, por momento se muestra abrumada, aunque encantada, con tanto apoyo.

[Más información: La nueva Carolina Marín brilla en su regreso: "La lesión está olvidada y aquí empieza el camino a París"]

Sigue los temas que te interesan