Carolina Marín se mete en octavos de final del Europeo: vuelve a ganar tras un año lesionada

Carolina Marín debutó este martes en el Europeo de Madrid con victoria sobre la checa Katerina Tomalova (21-10 y 21-6). La quíntuple campeona de Europa saltó a la pista dispuesta a defender su reinado continental y lo consiguió en apenas 29 minutos en lo que era su reaparición tras superar una grave lesión. La rival de la onubense en octavos será la ucraniana María Ulitina, 59 del mundo, que se impuso en dieciseisavos a la portuguesa Sonia Gonçalves.

Madrid acoge el Campeonato de Europa de Bádminton. La jugadora onubense ha reaparecido este martes tras casi un año alejada de la competición. Sufrió una grave lesión durante un entrenamiento el 28 de mayo de 2021 y fue operada unos días después, el 4 de junio, de una rotura del ligamento cruzado anterior y los dos meniscos de la rodilla izquierda. Carolina ha iniciado así el camino hacia su sexto título continental consecutivo.

Marín reapareció en la pista municipal de Gallur, con una expectación inusitada en las gradas, que lucieron abarrotadas en la zona delimitada para el público general. De hecho, desde una hora antes de que comenzara su partido ya no quedaba un asiento libre. La onubense dejó buenas sensaciones y sólo al principio del choque acusó algunos nervios y la lógica falta de ritmo. Sabe que estar en este Europeo es su primer éxito y quiere ir paso a paso.

Después de quedarse sin el Mundial que se celebró en España, Carolina Marín se enfrenta al futuro con optimismo. Un nuevo comienzo que da inicio con este Campeonato de Europa de Bádminton.

Pese al tiempo que ha estado inactiva, Marín, cabeza de serie número 1, es la favorita para lograr el oro ya que sólo ha perdido un partido en un Europeo y fue hace diez años. La diferencia de ránking entre las dos jugadoras fue una evidencia.

El partido

El encuentro comenzó igualado, con puntos que se resolvían con rapidez y con la checa tomando una ligera ventaja (3-6) ante una Carolina que intentaba asentarse y va recuperando terreno poco a poco (7-7), llegándose al intermedio del primer set con todo por decidir.

Marín dejó atrás los nervios y las imprecisiones, puso la directa y conseguía llevar a la pista su superioridad; jugaba a gusto y sumaba 8 puntos consecutivos que le abren las puertas de par en par de este primer parcial (16-8) ante una rival desarbolada por la ofensiva de la onubense. Carolina conquistaba así su primer set después de muchos meses en apenas 15 minutos: 21-10.

En el segundo set la onubense dejó claro desde el inicio que no quería sorpresas y con un parcial de 4-0 minó la moral de Tomalova. El paso de los minutos no hizo sino dejar patente la superioridad de Carolina, que volvió a mostrar su carácter competitivo y no tenía piedad de la checa, dejando el set y el partido prácticamente resueltos al descanso (11-2). Hasta el final, un paseo para la vigente campeona continental, que no bajó el pie del acelerador (15-4) y derrotó a la checa por 21-6.

