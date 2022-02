El pádel, pendiente de un juez: la FIP intenta romper los contratos de WPT alegando "monopolio"

El mundo del pádel sigue sumido en una profunda inestabilidad mientras la temporada está a punto de arrancar. World Padel Tour tiene previsto dar comienzo a su nuevo curso el próximo 22 de febrero. Antes, en Acapulco, se llevará a cabo un torneo de exhibición. Mientras tanto, la Federación Internacional hace la guerra por su cuenta para intentar sacar el mayor partido posible de su millonario acuerdo con Catar y con el QSI, el fondo de inversión en infraestructuras deportivas que lidera Nasser Al-Khelaifi.

Miami dará el pistoletazo de salida al que prometer ser el curso más complicado de la historia. Por un lado, WPT pretende llevar hasta el final el contrato que le garantiza el hecho de contar con los 100 mejores jugadores del ránking en todos sus torneos. Por su parte, la Federación Internacional sueña con romper de una vez por todas ese acuerdo y poder ejercer una competencia total mediante el nuevo circuito que ha creado a partir de la inversión de Catar.

Esa famosa división estaba previsto que se rompiera en el año 2024, cuando ese contrato caduca y cuando los jugadores volverán a tener libertad total para elegir qué torneos disputar o que nuevas vinculaciones firmar. Sin embargo, la FIP pretende obtener un mecanismo legal con el que romper dicho pacto para poder dar cabida a las mayores estrellas incluso en 2022 o 2023.

Acusaciones de monopolio

La Federación Internacional está decidida a poner toda la carne en el asador para perseguir los acuerdos alcanzados en el pasado por World Padel Tour. Lo que pretende la institución que preside Luigi Carraro es terminar con el poder que se ha ganado la empresa que lleva dirigiendo este deporte los últimos años y que lo ha elevado hasta convertirse en uno de los deportes más practicados en España y en todo el mundo.

Ahora, sus anhelos se centran en conseguir una sentencia que declare ilegales los acuerdos a los que WPT llegó con la mayoría de grandes jugadores. Esa vinculación deberá estar vigente los próximos daños salvo que un juez diga lo contrario. De ser así, podría suponer un escándalo sin precedentes ya que supondría tener que declarar nulos unas vinculaciones firmadas hace ya bastante tiempo y que todavía deberían tener vigencia para los próximos meses.

La principal estrategia de la Federación Internacional pasa por hacer ver a las autoridades que esos contratos firmados por WPT provocan una situación de monopolio. Con ello pretenden demostrar que existe una supuesta pérdida de libertades para ejercer competencia contra sus productos. Todo por sacar adelante cuanto antes el circuito que ellos mismos han creado con la aportación de Qatar Sports Investments y las ansias de victoria de Nasser Al-Khelaifi.

En caso de obtener una resolución favorable, ya que piden abiertamente una sentencia, lo que intentarán es que los jugadores puedan acudir a sus torneos aunque coincidan con los organizados y planificados por World Padel Tour. Los contratos que ahora mismo están firmados impiden esta posibilidad. No obstante, al no tratarse de contratos laborales como tal, la FIP espera que la Comunidad Europea les termine dando la razón al no estar permitido ejercer una posición monopolística dentro de un mercado libre.

La posición de WPT

De momento, World Padel Tour se mantiene inflexible y ejerciendo una postura de cierta tranquilidad. Hace unos días, EL ESPAÑOL pudo hablar directamente con fuentes cercanas a esta institución desde donde se transmite que están muy centrados en llevar a cabo lo mejor posible la que será su mejor temporada de la historia. World Padel Tour ha preparado para este 2022 una expansión internacional sin precedentes.

Pero no se queda ahí el asunto. Ante el intento de la FIP de obtener una sentencia favorable tras las acusaciones de monopolio, WPT espera que se respete la vigencia de sus contratos que es de al menos dos años más. Para World Padel Tour, hasta 2024 no debería haber nuevas conversaciones, al menos si son para mantener la línea de combate que amenaza con fracturar el universo del pádel.

Mientras tanto, WPT lleva ya un tiempo ejerciendo como consideran oportuno la defensa de sus intereses. Por ello, ante los nuevos terremotos que se avecinan, han decidido enviarles a los jugadores una serie de cartas para recordarles lo que suponen los daños y perjuicios de romper contratos de este tipo. En caso de optar por lo que sería un incumplimiento de su vinculación sin amparo de la ley, se estaría hablando de una reclamación de un pago que podría llegar hasta el medio millón de euros por jugador. Esto se produciría en concepto de indemnización por la depreciación de su producto.

Para World Padel Tour las acusaciones de monopolio están infundadas y por eso esperan con paciencia y sin alarmismo que las leyes también les dan la razón. Creen tener su fuerza en esos contratos firmados y de momento no están dispuestos a ceder ante las presiones de una Federación que busca la división en el universo del pádel a través de la fuerza económica que pretende hacer Catar.

Los jugadores, en medio

Mientras la Federación Internacional intenta salvar sus nuevos intereses económicos y deportivos a la par que WPT hace lo propio con sus históricos contratos, los jugadores se encuentran en medio. De momento, la mayoría no ha querido mojarse aunque se considera que son más partidarios de entrar a formar parte de ese nuevo pádel que persigue Qatar Sport Investments y que les promete unos premios deportivos y económicos mucho más suculentos.

Sin embargo, saben que World Padel Tour ha hecho mucho por el crecimiento de este deporte a nivel mundial y también por el impulso de los jugadores como deportistas. Desde la Asociación de Jugadores creen que lo mejor es esperar a que esos contratos expiren para después negociar lo que será el circuito internacional. Pero hasta entonces, el deber está en cumplir con los pactos que ya se han firmado para evitar que la fractura sea total.

Además, históricamente se ha cumplido una tendencia y es que aquellos que han intentando salirse de la senda de World Padel Tour por las bravas, lo han terminado pagando caro. El miedo a la retención de futuros premios por cometer algún tipo de irregularidad es real. En esta situación de tensión, la mayoría se prepara ya para arrancar lo que será la nueva temporada.

