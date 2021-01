Carolina Marín gana a la número 1 del mundo y conquista en Tailandia su primer título del 2021

Carolina Marín se reencuentra con la victoria e inicia el 2021 por todo lo alto. La jugadora de bádminton se hizo con el Open de Tailandia ganando a la número uno del mundo en dos sets, sin ceder ninguno, y con clara superiordad en la pista. La española firmó un 21-9 y 21-16 contra la taiwanesa Tai Tzu-ying.

Marín, actual campeona olímpica, tenía todo un reto por delante. Además de buscar comenzar el año de la mejor manera posible, el horizonte deportivo la obligaba a firmar una buena actuación para recuperar sensaciones y favoritismo. Y es que este 2021 tendrá dos citas determinantes en su carrera como los mismos Juegos Olímpicos de Tokio y el Mundial de Huelva.

Su actuación ante la número uno del mundo no puso ser mejor. Tai Tzu-ying no fue rival, especialmente en un primer set donde la de Huelva sobrepasó por completo a su rival. En menos de 20 minutos de juego Marín ya lideraba el partido con un soberbio 21-9. La taiwanesa tenía que darle la vuelta al partido y aumentar su agresividad para no decir adiós a la final. Sin embargo, su nivel no fue tal y Marín, aunque con mayores problemas, certificó su victoria y el consiguiente título.

📸 ¡¡¡AQUI ESTÁ!!! 🥇@CarolinaMarin ya saborea su primer título de un año muy especial, en el que sueña con agrandar su leyenda en los Juegos de @Tokyo2020es y el Mundial de @Huelva2021WC.



¡Este es el camino! 🔥🏸💪🇪🇸



▶️ https://t.co/Ptt4Zv5nXx pic.twitter.com/ge6Uic0j2O — 🏸 Bádminton España (@BadmintonESP) January 17, 2021

Marín se puso por delante con un 11-7 en el segundo set. Una diferencia determinante y que permitiría alcanzar el 21-16 final ante la mejor jugadora del mundo actual. En poco más de 40 minutos de juego, Carolina se llevó el primer título del 2021 coronando de la mejor forma posible el Open de Tailandia.

El duelo no se preveía tan sencillo. Ninguna de las dos jugadoras había cedido algún set en los últimos encuentros. Tai Tzu-ying ganó los cuartos de final contra la canadiense Li sin ceder ningún set y dejando a la rival por debajo de los 15 tantos en cada manga. Algo más sufrió en las semifinales ante la danesa Blichfeldt, que en el segundo set apretó con un 23-21. Números que ante Carolina Marín apenas se han visto en el casillero de la taiwanesa.

Por su parte, Marín ha mantenido la misma línea de imbatibilidad desde los cuartos de final. Arrolló a Katethong con un doble 21-16, los parciales ascendieron levemente contra An en semifinales con un 18-21 y 16-21. Y ya en la final incluso ha conseguido mejorar los datos contra la número uno.

Más retos

El próximo gran objetivo es el de los Juegos Olímpicos. Marín llega como una de las grandes representantes del deporte español para lograr la medalla de oro. La edición estará marcada por la Covid-19 y, como ha desvelado en una entrevista para EL ESPAÑOL Alejandro Blanco, todos podrían acudir vacunados. El siguiente reto será el Mundial de Huelva, previsto para la última semana de noviembre e inicios de diciembre de este mismo año.

